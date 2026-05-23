Детальніше про історію Дня Героїв в Україні – розповів Український інститут національної пам'яті.

День Героїв 2026: яка історія свята?

Ідея створення цього свята виникла понад вісімдесят років тому серед українських націоналістів. У квітні 1941 року Організація Українських Націоналістів під час свого Другого Великого Збору в Кракові офіційно впровадила День Героїв революції, визначивши для нього дату 23 травня.

Організатори обрали цей весняний день не випадково, адже саме у травні за різних обставин пішли з життя видатні діячі українського визвольного руху. Так, на початку місяця загинув ідеолог самостійності Микола Міхновський. Водночас наприкінці травня радянські агенти вбили лідера ОУН Євгена Коновальця та Головного отамана військ УНР Симона Петлюру.

Обидва лідери залишили глибокий слід в історії української революції 1917 – 1921 років. Євген Коновалець створив та очолив формацію Січових Стрільців, а згодом зміг об'єднати досвідчених ветеранів та патріотичну молодь у підпільній боротьбі проти окупантів. Симон Петлюра як Голова Директорії УНР керував армією, а в еміграції до останніх днів намагався зберегти державні інституції та залучити підтримку західних урядів.

Радянська влада бачила в них величезну загрозу, тому надіслані Москвою вбивці ліквідували Коновальця у Роттердамі в 1938 році, а Петлюру – у Парижі у 1926-му. Втім, знищення лідерів не зупинило визвольний рух, а їхні імена перетворилися на символи спротиву.

День Героїв України 2026 / Колаж 24 Каналу

Під час Другої світової війни та в наступні роки радянської окупації День Героїв відзначали підпільно. Члени ОУН та воїни УПА організовували закриті збори в кімнатах, які прикрашали національними прапорами та портретами своїх провідників. Під час таких 30-хвилинних урочистостей присутні вшановували пам'ять полеглих хвилиною мовчання, слухали патріотичні промови, а новобранці складали присягу.

Водночас там, де дозволяли умови, підпільники влаштовували й масові акції для цивільного населення. Зокрема, люди збиралися біля могил борців за волю, співали гімн ОУН "Зродились ми великої години", а вечорами у церквах лунали дзвони та всю ніч горіли смолоскипи.

Цю традицію активно підтримувала та розвивала українська діаспора за кордоном. Завдяки закордонним українцям пам'ять про героїзм Січових Стрільців, Армії УНР та УПА залишалася живою. Тогочасна підпільна преса наголошувала, що кров полеглих воїнів не пропадає марно, а гартує нові лави борців, які продовжують справу своїх попередників.

Після відновлення незалежності України у 1991 році свято повернулося на рідну землю й поступово стало популярним, спочатку в західних областях, а згодом і по всій країні.

Чи є День Героїв державним святом в Україні?

Нова хвиля усвідомлення важливості цього дня сталася у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та окупувала частину Донбасу.

Хоча День Героїв досі не має офіційного державного статусу, українське суспільство дедалі активніше відзначає його щороку.

Сучасна російсько-українська війна довела, що українці мають ким пишатися, а пам'ять про минулих і теперішніх захисників є головним джерелом нашої сили та стійкості.