День бабака 2023: чи спрогнозував Тимко погоду для українців
Традиційно 2 лютого заведено будити бабака, щоб він спрогнозував погоду на весну. Вперше це свято почали відзначати у 1886 році в США в горах Пенсільванії, а в Україні його започаткували у 2004 році.
Пробудження тваринки є неабиякою цікавою подією в останній місяць зими. Згідно з традицією дістають бабака дістають із будиночка і "запитують", коли чекати на весну. Якщо день похмурий і бабак не бачить своєї тіні, то весна буде ранньою. Якщо ж світить сонце і звірятко бачить свою тінь – зима триватиме ще мінімум шість тижнів, тобто до середини березня, зазначає 24 Канал.
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Прогнози бабака Тимка на весну – 2023
2 лютого 2023 року бабак на біостанції в Гайдарах Тимко спрогнозувала, що потепління українцям варто очікувати у середині березня, про це розповіло видання Суспільне Харків.
Також бабаку поставили питання про те, що варто їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.
В Українському гідрометеорологічному центрі стверджують, що до серйозних наукових прогнозів та синоптиків поведінка тваринок не мають жодного відношення.
Метою відзначення Дня бабака в Україні – є привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу, адже у 2021 році бабаки внесені у Червону книгу Україну, як зникаючий вид тварин. Це пов'язано з тим, що існування бабів залежить від перелогів, збереження їх виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення.
День бабака – прогнози Тимка не весну 2023 для українців / Фото "УНІАН"
Цікаві факти про бабаків
- Нори бабаків мають складну будову, вони складаються з кількох "кімнат" різного призначення – комори, спальні, дитячої кімнати й навіть туалету.
- Бабак проводить у сплячці близько 150 днів на рік.
- Пульс тварини під час сну становить 5 ударів на хвилину.
- Розмір бабаків коливається в залежності від виду. З голови до кінчика хвоста їх зріст становить від 40 до 85 сантиметрів, а важать тварини від трьох до десяти кілограмів.
- Бабаки є травоїдними тваринами, але можуть поїдати й дрібних комах, таких як равлики, коники чи різні личинки.
- На бабаків часто полюють. Вони цінуються за свій жир і м’ясо, яке пахне травами.
- Схід сонця бабаки зустрічають свистом.