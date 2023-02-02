День бабака 2023: чи спрогнозував Тимко погоду для українців

Традиційно 2 лютого заведено будити бабака, щоб він спрогнозував погоду на весну. Вперше це свято почали відзначати у 1886 році в США в горах Пенсільванії, а в Україні його започаткували у 2004 році.

Пробудження тваринки є неабиякою цікавою подією в останній місяць зими. Згідно з традицією дістають бабака дістають із будиночка і "запитують", коли чекати на весну. Якщо день похмурий і бабак не бачить своєї тіні, то весна буде ранньою. Якщо ж світить сонце і звірятко бачить свою тінь – зима триватиме ще мінімум шість тижнів, тобто до середини березня, зазначає 24 Канал.

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Прогнози бабака Тимка на весну – 2023

2 лютого 2023 року бабак на біостанції в Гайдарах Тимко спрогнозувала, що потепління українцям варто очікувати у середині березня, про це розповіло видання Суспільне Харків.

Також бабаку поставили питання про те, що варто їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.

В Українському гідрометеорологічному центрі стверджують, що до серйозних наукових прогнозів та синоптиків поведінка тваринок не мають жодного відношення.

Метою відзначення Дня бабака в Україні – є привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу, адже у 2021 році бабаки внесені у Червону книгу Україну, як зникаючий вид тварин. Це пов'язано з тим, що існування бабів залежить від перелогів, збереження їх виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення.

День бабака – прогнози Тимка не весну 2023 для українців / Фото "УНІАН"

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