День авіації України-2021: щирі картинки-привітання зі святом

29 серпня 2021 , 07:04
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Джерело:

24 канал

День авіації в Україні святкують 28 серпня. Працівники авіаційної промисловості, військові і цивільні авіатори відзначають професійне свято уже 28 років й продовжують розвивати потенціал нашої держави. Привітайте рідних, колег і друзів, які є представниками цієї професії найгарнішими картинками-привітаннями!

Редакція Lifestyle 24 від щирого серця вітає усіх представників авіаційної галузі України! Нехай небо для вас завжди буде чистим, а польоти легкими!

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Картинки-привітання з Днем авіації України-2021


День авіації України 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем авіації України 2021


Картинки з Днем авіації України 2021


Вітаю з Днем авіації України 2021


З Днем авіації України!


День української авіації 2021: листівки-привітання

Автор: Андріана Будиш