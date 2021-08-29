День авіації України-2021: щирі картинки-привітання зі святом

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День авіації в Україні святкують 28 серпня. Працівники авіаційної промисловості, військові і цивільні авіатори відзначають професійне свято уже 28 років й продовжують розвивати потенціал нашої держави. Привітайте рідних, колег і друзів, які є представниками цієї професії найгарнішими картинками-привітаннями!