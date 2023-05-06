День ангела Юрія 2023: прекрасні картинки-привітання зі святом
6 травня в Україні святкують іменини Юрія. День ангела відзначають чоловіки з сильним характером, які часто досягають успіхів у кар'єрі. Привітайте сьогодні найближчих листівками та картинками.
Ім'я Юрій походить з грецького імені Георгій, що означає "хлібороб", пише 24 Канал. Також існують думки, що це ім'я походить з латинської мови. Сьогодні чоловіки з цим іменем, що доволі популярне в Україні, святкують іменини.
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День ангела Юрія святкують не тільки 6 травня, але й 17 лютого, 6 травня, 6 липня, 13 серпня, 11 листопада.
Картинки-привітання з Днем ангела Юрія
Картинки з Днем ангела Юрія / Фото "Країна У"
Картинки з Днем ангела Юрія / Фото "Радіотрек"
Картинки з Днем ангела Юрія / Фото "Рівне медіа"
Картинки з Днем ангела Юрія / Фото "Доброта"
Картинки з Днем ангела Юрія / Фото "Радіо Максимум"
Картинки з Днем ангела Юрія / Фото "Гумореска"