З Днем ангела Варвари 2025: теплі привітання у картинках і словах

Сьогодні, 4 грудня, в Україні відзначають День ангела Варвари. Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "іноземка".

З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Варвари у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 4 грудня іменини.

День ангела Варвари 2025: привітання у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем святої Варвари і побажати хочу, щоб дух великомучениці завжди наставляв на вірний шлях та добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя та любові, щоб серце незмінно вірило у чудеса та доброту цього світу.

Вітаю з Днем Варвари і від душі бажаю добробуту в житті та достатку, здоров'я тобі та твоїй родині, щирої віри та доброї надії, сміливості серця та доброти душі. Нехай Свята Варвара буде прикладом рішучості, честі та свободи, нехай у тебе завжди все виходить без жодних сумнівів, забобонів та втрат.

Привітання з Днем ангела Варвари 2025 / Колаж LifeStyle24

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Вітаю я тебе, Варваро,

З днем прекрасним іменин.

І досягти тобі бажаю

У житті значних вершин.

Нехай свята допомагає,

По життю хай за руку веде.

Від проблем тебе вкриє,

Допомогу хай тобі дає.

Привітання з Днем ангела Варвари 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем святої Варвари! Нехай твоя душа наповнюється світлом віри, добрими намірами та благими діями. Бажаю тобі чистої любові, надійної підтримки близьких та істинного щастя на життєвому шляху.

У світле свято святої Варвари бажаю тобі миру та добробуту. Нехай її ім'я буде для тебе оберегом, а краса навколишнього світу наповнює твою душу гармонією, чистотою та теплом.

Привітання з Днем ангела Варвари 2025 / Колаж LifeStyle24

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

В твоїм житті буває!

У День ангела сьогодні

Радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

Уся твоя родина!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.