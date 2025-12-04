З Днем ангела Варвари 2025: теплі привітання у картинках і словах
- Сьогодні, 4 грудня, в Україні святкують День ангела Варвари, що має давньогрецьке походження.
- 24 Канал підготував різноманітні привітання з Днем ангела Варвари у картинках, прозі та віршах.
Сьогодні, 4 грудня, в Україні відзначають День ангела Варвари. Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "іноземка".
З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Варвари у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 4 грудня іменини.
День ангела Варвари 2025: привітання у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем святої Варвари і побажати хочу, щоб дух великомучениці завжди наставляв на вірний шлях та добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя та любові, щоб серце незмінно вірило у чудеса та доброту цього світу.
***
Вітаю з Днем Варвари і від душі бажаю добробуту в житті та достатку, здоров'я тобі та твоїй родині, щирої віри та доброї надії, сміливості серця та доброти душі. Нехай Свята Варвара буде прикладом рішучості, честі та свободи, нехай у тебе завжди все виходить без жодних сумнівів, забобонів та втрат.
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.
***
З Днем святої Варвари! Нехай твоя душа наповнюється світлом віри, добрими намірами та благими діями. Бажаю тобі чистої любові, надійної підтримки близьких та істинного щастя на життєвому шляху.
***
У світле свято святої Варвари бажаю тобі миру та добробуту. Нехай її ім'я буде для тебе оберегом, а краса навколишнього світу наповнює твою душу гармонією, чистотою та теплом.
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
В твоїм житті буває!
У День ангела сьогодні
Радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
Уся твоя родина!
