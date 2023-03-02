З Днем ангела Мар'яни: ніжні картинки-привітання для іменинниць

2 березня День ангела святкують жінки з іменем Мар'яна. Таке ім'я є досить популярним в Україні. Його власниці зазвичай мають емоційних характер та чуйне серце.

Загалом в церковному календарі є дві дати, присвячені цьому імені. Крім 2 березня, привітати Мар'ян з іменинами можна 22 червня. Отож 24 Канал підготував підбірку картинок-привітань з Днем ангела Мар'яни, які варто надіслати рідним та близьким.

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Ніжні картинки-привітання з Днем ангела Мар'яни

Існує декілька версій походження імені Мар'яна. За першою – воно утворилося від чоловічого імені Мар'ян, що означає "морський". За другою – походить від злиття двох імен: Марія та Анна.



Картинки-привітання з іменинами для Мар'яни / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Мар'яни / Фото Pinterest



Ніжні картинки для привітання Мар'яни з Днем ангела / Фото Pinterest



З Днем ангела Мар'яни 2023: картинки-привітання / Фото Pinterest



День ангела Мар'яни: картинки-привітання для найрідніших / Фото Pinterest



Картинки для Мар'яни, щоб привітати з іменинами / Korali.info