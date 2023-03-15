З Днем ангела Богдана: чудові картинки привітання для найрідніших

15 березня варто привітати Богданів з іменинами, адже вони відзначають свій День ангела. Ім'я Богдан походить зі старослов'янської мови та означає "Богом даний".

День ангела Богдани святкують декілька разів на рік. А саме: 4 та 15 березня, 12 та 31 травня, 20 та 22 червня, 17 липня; 10, 13, 31 серпня, 15 та 28 вересня; 2 та 20 листопада. З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку картинок-привітань для ваших рідних та близьких людей.

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Чудові картинки привітання з Днем ангела Богдана

Існує версія, що ім'я Богдан могло з'явитися у слов'янській мові як калька зі старогрецької. В такому разі воно пов'язане з ім'ям Федот, яке означає "даний богами".

Власники ім'я Богдан зазвичай є розумними та сильними особистостями. Вони можуть мати багато талантів.



Гарні картинки-привітання з Днем ангела Богдана 2023 / Фото Pinterest Гарні картинки-привітання з Днем ангела Богдана 2023 / Фото Pinterest



Листівки для привітання з Днем ангела Богдана / Фото Pinterest Листівки для привітання з Днем ангела Богдана / Фото Pinterest



Картинки для привітання Богданів з іменинами / Фото Pinterest Картинки для привітання Богданів з іменинами / Фото Pinterest



Чудові картини-привітання з Днем ангела Богдана для рідних / Фото Pinterest Чудові картини-привітання з Днем ангела Богдана для рідних / Фото Pinterest



Картинки для привітання найрідніших з Днем ангела Богдана / Фото Pinterest Картинки для привітання найрідніших з Днем ангела Богдана / Фото Pinterest