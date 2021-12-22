День Ангела Анни-2021: сердечні привітання у листівках

22 грудня 2021 , 09:45
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

22 грудня церква святкує Зачаття святою Анною Марії Діви. Цього особливого дня свої іменини відзначають усі жінки й дівчата з іменем матері Богородиці – Анни.

Анна – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому в кожного точно є подруги чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати подругу, сестру, маму чи дівчину!

Цікаво Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Картинки-привітання з днем Ангела Анни-2021


Привітання з днем Ангела Анни 2021


Картинки з днем Ангела Анни 2021


Вітаю з днем Ангела Анни-2021​


Привітання з іменинами Анни 2021


Привітання з днем Ангела Анни-2021


З днем Ангела Анни 2021


Листівки з іменинами Анни


З іменинами Анни 2021

Автор: Андріана Будиш