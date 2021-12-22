День Ангела Анни-2021: сердечні привітання у листівках
22 грудня 2021 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
22 грудня церква святкує Зачаття святою Анною Марії Діви. Цього особливого дня свої іменини відзначають усі жінки й дівчата з іменем матері Богородиці – Анни.
Анна – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому в кожного точно є подруги чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати подругу, сестру, маму чи дівчину!
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Картинки-привітання з днем Ангела Анни-2021
Привітання з днем Ангела Анни 2021
Картинки з днем Ангела Анни 2021
Вітаю з днем Ангела Анни-2021
Привітання з іменинами Анни 2021
Привітання з днем Ангела Анни-2021
З днем Ангела Анни 2021
Листівки з іменинами Анни
З іменинами Анни 2021