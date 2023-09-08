Де не можна садити часник: перелік овочів, які погано на нього впливають

Озимий часник особливий тим, що його садять на городі в осінню пору та залишають у землі на зиму. Він досить швидко пускає коріння.

Зимовий часник відрізняється від ярого тим, що його шкірка твердіша та міцніша. Самі зубці більш соковиті та смачніші. Коли і як краще саджати часник на зиму у відкритий ґрунт – знає 24 Канал.

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Коли і як краще садити озимий часник: пояснення

Часник на зиму потрібно саджати десь за 3 тижні до перших заморозків, аби саджанці встигли вкоренитися до холодної пори. Водночас важливо, щоб він не встиг пустити зелені паростки до зими, бо може змерзнути.

Часник варто розмістити на сонячній ділянці, де багато світла. Краще не садити рослину на місці, яке підживлювали гноєм протягом останніх 2-3 місяців.

Зверніть увагу, що зимовий часник не радять саджати на місці, де перед цим росла картопля, морква, цибуля, буряк, редька. А також – де до цього вирощували саме часник. Потрібно змінювати місце. Добре підходить місце, де зростала квасоля, перець, горох, кабачок, огірки, пшениця, гарбуз.



Посадка часнику / Фото Leto.ua

Аби часник добре прийнявся, за два тижні до посадки, землю варто перекопати вглиб на 20 сантиметрів. Перед висадкою у ґрунт внесіть пісок, тирсу й перегній в рівних кількостях.

Часник заведено садити вглиб на 10-15 сантиметрів, з дистанцією між грядками до 20-25 сантиметрів, а відстань між зубчиками – 10 см.