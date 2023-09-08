Де не можна садити часник: перелік овочів, які погано на нього впливають

8 вересня 2023, 13:02
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Озимий часник особливий тим, що його садять на городі в осінню пору та залишають у землі на зиму. Він досить швидко пускає коріння.

Зимовий часник відрізняється від ярого тим, що його шкірка твердіша та міцніша. Самі зубці більш соковиті та смачніші. Коли і як краще саджати часник на зиму у відкритий ґрунт – знає 24 Канал.

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Коли і як краще садити озимий часник: пояснення

Часник на зиму потрібно саджати десь за 3 тижні до перших заморозків, аби саджанці встигли вкоренитися до холодної пори. Водночас важливо, щоб він не встиг пустити зелені паростки до зими, бо може змерзнути.

  • Часник варто розмістити на сонячній ділянці, де багато світла. Краще не садити рослину на місці, яке підживлювали гноєм протягом останніх 2-3 місяців.

Зверніть увагу, що зимовий часник не радять саджати на місці, де перед цим росла картопля, морква, цибуля, буряк, редька. А також – де до цього вирощували саме часник. Потрібно змінювати місце. Добре підходить місце, де зростала квасоля, перець, горох, кабачок, огірки, пшениця, гарбуз.


Посадка часнику / Фото Leto.ua

Аби часник добре прийнявся, за два тижні до посадки, землю варто перекопати вглиб на 20 сантиметрів. Перед висадкою у ґрунт внесіть пісок, тирсу й перегній в рівних кількостях.

Часник заведено садити вглиб на 10-15 сантиметрів, з дистанцією між грядками до 20-25 сантиметрів, а відстань між зубчиками – 10 см.

  • На дно ямок треба насипати пісок, аби часник не гнив.
  • Закриваємо заглибини ґрунтом.
  • Можна замульчувати місце з часником тирсою з землею.
Автор: Вікторія Козар