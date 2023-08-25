Ось чому у вас випадає волосся: які продукти не можна їсти

Здоров'я шкіри та волосся залежить і від нашого харчування. Є їжа, яка впливає на проблему випадіння волосся.

Багато хто вже знайомий, що є як корисні, так і шкідливі жири. Корисні жири можна отримати, вживаючи авокадо, червону рибу, оливкову олію. Шкідливі (трансжири) – у смаженій їжі, випічці та інших продуктах. Вони напряму впливають на здоров'я волосся.

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Цю тему дослідили у Токійському медичному університеті. Дорослих мишей поділили на групи. Одну годували стандартним раціоном, іншу – їжею з високим вмістом жирів. Команда припустила, що друга команда страждатиме від випадіння волосся – і не прогадала.

У мишей, що вживали їжу з високим вмістом жирів, з часом з'явилися залисини. Особливо це проявлялося у старших особин.

Як пов'язані жири та випадіння волосся

Автори дослідження вважають, що шкідливі жири виснажують стовбурові клітини у волосяних фолікулах. Саме ці клітини відповідають за ріст волосся: вони активуються та формують здоровий корінь, так волосина починає рости. За нездорового циклу росту клітини не активуються, а волосся випадає.

Високий вміст жирів у харчуванні призводить до того, що до організму потрапляють запальні молекули, які перешкоджають кисню надходити до фолікула. Регенерація не відбувається.

Як запобігти випадінню волосся

Втрата волосся – проблема багатьох. Поширена думка, що зазвичай тільки чоловіки страждають на алопецію та втрачають волосся. Та жінки зіштовхуються з цією проблемою упродовж життя, їх близько 50%.

Харчування – не єдиний фактор, що впливає на здоров'я волосся, однак його варто нормалізувати. Додайте до раціону велику кількість свіжих овочів, зелені та фруктів. Уникайте стресових ситуацій та оминайте такі продукти:

смажена їжа,

сири,

ковбасні вироби,

випічка.

Якщо ви попрацюєте над цим фактором, вже побачите перші результати.