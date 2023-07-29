Несподіване відкриття: чому не треба прасувати постільну білизну

Прасувати постільну білизну – не найвеселіше заняття, на яке йде багато часу. До того ж тканина все одно помнеться під час сну.

Звичка прасувати постільну білизну з'явилась, щоб тканина мала привабливий вигляд та її можна було рівненько поскладати. Також вважалось, що прасування вбиває бактерії та мікроби на матеріалі. Чому не обов'язково прасувати постільну білизну – розкаже 24 Канал.

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Чому не обов'язково прасувати постіль

Постільну білизну можна й не прасувати з однієї причини. Річ у тім, що під час прасування на тканині накопичуються статична електрика. Тому доторкатися до таких матеріалів – не всім приємно.

Є люди, яких дратують пом'яті речі. Але це не біда, є простий лайфхак, як цьому зарадити. Аби уникнути такої ситуації, слід добре струсити постіль з води після прання та повісити на щось рівномірно, аби сохла.

У деяких новітніх пральних машинках передбачена функція легкого прасування. До того ж зараз існує чимало мийних засобів, які створюють ефект попрасованих речей.

легкого прасування. До того ж зараз існує чимало мийних засобів, які створюють ефект попрасованих речей. Постіль дозволяють прати за температури навіть 90 градусів, тож можете не хвилюватися з приводу можливих бактерій на матеріалі.

Стосовно тканин, то шовк практично не мнеться. Він вдало поглинає вологу, тож придбати постільну білизну з цієї тканини – ідеально. Втім, це доволі дорого та недоступно для всіх.



Шовк / Фото Textile Plaza

Льон є екологічною тканиною, яка швидко сохне та гарно пропускає повітря. Перевага цього матеріалу в тому, що алергічні реакції тут неможливі. Прасувати немає сенсу, бо льон дуже сильно мнеться.



Льон / Фото "Золотий студент"

Така тканина як бязь вважаються доволі щільною. Великої потреби її розгладжувати теж немає. Можна просто розправити мокру бязь після того, як випрали, аби він сохнув у розпрямленому положенні.



Бязь / Фото Pillow