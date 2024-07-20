Важливо знати, аби не притягнути біду: ось чому не слід вбивати павуків

Щодо павуків у народі ходить чимало прикмет, оскільки ці створіння є у кожному домі. Кажуть, що вони приносять з собою хороші новини, тому їх не варто вбивати. Якщо порушити заборону, то можна накликати нещастя.

Якщо зашкодити павукові рано-вранці, то готуйтеся до сімейних труднощів, а якщо ввечері – до фінансових проблем. Що ще станеться, якщо вбити тварину, розповість LifeStyle 24.

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Чому не варто вбивати павуків

Буває, що павука можна вбити зовсім ненароком, наприклад наступити на нього. Згідно з народними віруваннями, у такому разі слід чекати на те, що скоро про вас хтось розпустить плітки. Однак негативних наслідків можна уникнути, якщо підняти тварину та винести десь за будинок, але не викидати.

Якщо ж вбити павука газетою або капцем, то можна відлякати приємні новини, які він приніс. Натомість ви дізнаєтесь якусь неприємну інформацію, яка кардинально змінить життя не в кращу сторону. Ба більше, наші предки вірили, що павук приносить у будинок щастя та сімейний добробут.

Народні прикмети про павуків / Фото Canva

Щодо павуків навіть існує біблійна легенда. Вважається, що християнський провидець зміг врятуватися завдяки одному з них. Також павук допоміг Йосипу та Марії втекти, коли їх переслідував цар Ірод. Подружжя вирішило переночувати у печері, але зранку побачило солдатів, які прийшли по маленького Ісуса. Однак у цій халупі мешкав павук, який закрив вхід своєю павутиною, чим врятував Сина Божого. Переслідувачі подумали, що її неможливо порвати або знищити, тому просто пішли далі, не помітивши Йосипа, Марію та Ісусу Христа.