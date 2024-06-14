Можна не лише втратити гроші: чому не варто свистіти в хаті

Мабуть, багато людей чули фразу: "Не свисти вдома, бо грошей не буде" – це досить популярна народна прикмета. Однак це не єдина проблема, яку вона може принести.

У давні часи люди вважали, що на свист приходить нечиста сила. Саме вона забирає з дому фінанси. Втрутитися може й домовик, якого ображає, коли свистять, тому він позбавляє родину цінних речей.

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Чому не можна свистіти у домі

Колись була популярна думка, що свист притягує у будинок біди та нещастя, тому старалися цього не робити. Однак уникнути негативних наслідків можна, якщо хтось таки порушив прикмету. Потрібно просто зробити три оберти. Кажуть, що так люди ніби повертаються у часі, тому цей спосіб справді діє.

Особливо не рекомендується свистіти в хаті, коли там молодята справляють весілля. У народі стверджують, що так шлюб швидко розпадеться. Наші предки до того ж говорили, що вдома свистять лише ті, що нічого не роблять. Люди, у яких є робота або інші справи, не мають часу на таке.

Чому краще не свистіти вдома / Фото Canva

Зараз це повір'я більше сприймається як правило етикету. Вважається, що не гарно, коли хтось свистить в хаті. Якщо це дитина, то ще можна спустити все на малий вік і нерозуміння, а от для дорослого така дія видається дивною.