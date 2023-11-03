Чи можна садити горіх біля хати: відповідь вас здивує

Волоський горіх – не лише корисний та смачний продукт. Наші предки вважали, що рослина має потужну енергетику, яка впливає на життя людей. Тож досі деякі господарі побоюються садити дерево на своїх подвір'ях.

За повір'ями, горіх, який ще в народі називають грецьким, може принести як добробут, так і невдачу. Здавна з його кори або деревини роблять обереги, які захищають від блискавки. А з плодів – грошові талісмани. Так чому ж вважають, що волоський горіх не можна садити біля будинків?

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Чому не варто садити горіх біля хати

Волоський горіх – досить велике дерево, яке має потужну кореневу систему. Тож його не рекомендують садити ближче ніж на 8 метрів від будівлі. Інакше це зашкодить не лише будинку, але й горіху. Адже його корінню потрібно багато вільного місця для розвитку, щоб не виникла загроза для фундаменту. Крім того, тінь від дерева часто стає причиною появи моху на покрівлі.



Шкода волоських горіхів / Фото Canva

Народні забобони

У народі кажуть, що горіхове дерево може накликати біду в хату. Воно забирає добробут, позбавляє сімейної радості або можливості побудувати щасливе життя.

Також наші предки вважали, що волоський горіх віщує смерть господарю. Існувало повір'я, що на дереві роблять гнізда злі духи, які всіляко шкодять. Якщо ж заснути під кроною, може розболітися голова. А з'ївши старий горіх, можна й отруїтися.

Проте варто зазначити, що наукових доказів того, що дерево приносить в хату тільки лихо – немає.

Автор: Марія Примич