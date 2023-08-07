Гниють помідори на городі: бабусині методи, як з цим боротися

Гниття помідорів буває на різних їх видах. Ймовірно, це відбувається через неправильні умови вирощування. Про що йдеться?

Неправильний полив, нестача корисних речовин, заражений ґрунт стають причинами того, що томати гниють. Цим проявляються різні хвороби: фітофтора, альтернаріоз, вершинна гниль. Часто грибок передається рослинам з інфікованої землі. Які є види гнилі та як з нею впоратися – розкаже 24 Канал.

Дієвий лайхфак Знищить фітофтору раз і назавжди: як позбутися хвороби рослин

Гниль на помідорах: причини та засоби боротьби

Переважно гниллю проявляється фітофтора. Це грибок, від якого на помідорах з'являються невеликі чорні плями. Іноді вони поширюються й на листя й стовбур. Коричневі плями з кожним днем більшають в розмірі, покриваючи плоди все дужче.



Фітофтора помідорів / Фото Floristics.info

Від фітофтори спробуйте часниковий настій. Потрібно натерти дрібно часник та розвести його у відрі води. Додайте туди ще 0,5 грама марганцівки. Хай настоюється добу, тоді проціджуємо та знову розбавляємо водою.Обприскуємо ним рослини 1 раз на тиждень.



Часниковий настій / Фото Freepik

Вершинна гниль – нерідкий гість на плодах, особливо у теплиці. Виражається гниттям на більшій частині плодів. Хвороба може розвинутися навіть на зелених плодах. Ознаками будуть бурі плями.



Вершинна гниль / Фото "Аптека Садівника"

Проти цієї хвороби варто взяти 0,4% розчин кальцієвої селітри. Її треба використовувати профілактично. Упродовж сезону обробляють томати 3-4 рази. Пів літра розчину вистачить на 10 метрів квадратних.



Кальцієва селітра / Фото Good Harvest

Альтернаріоз – поширене захворювання, від якого томати гниють. З'являється через велику кількість тепла, коли температура повітря сягає +26-31. Ознаки хвороби можна помітити ще на зелених томатах. На плодоніжці з'являються коричневі цятки. Будуть помітні плями й на нижніх листках томатів.



Альтернаріоз помідорів / Фото "Пабліш Україна"

Надійний помічник у боротьбі з цією недугою – 1%-ий розчин бордоської рідини. Ним треба обприскувати рослини в тих місцях, де побачили інфікування. Оптимально це робити увечері, коли спека минула. Бордоську рідину дозволяють використовувати за 3 доби до збору урожаю.



Бордоська рідина / Фото Istockphoto