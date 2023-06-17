Чим обробити огірки, щоб не жовтіли: 3 потужні домашні засоби

Жовтіння листя огірків може негативно вплинути на подальший урожай. Треба знати, чому так відбувається та що з цим робити.

До пожовтіння листя огірків призводить низка причин. Наприклад, недостатня кількість поживних речовин, таких як азот, фосфор або калій. А які ще причини цього явища та як з ним впоратись – розповість 24 Канал.

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Чому огірки жовтіють

Неправильно організований полив . Як нестача води, так і заливання – погано позначається на здоров'ї овочів. Якщо сильна спека, треба поливати їх регулярно. Коли ж зливи – утримайтесь від поливу.

. Як нестача води, так і заливання – погано позначається на здоров'ї овочів. Якщо сильна спека, треба поливати їх регулярно. Коли ж зливи – утримайтесь від поливу. Густі посадки теж є причиною жовтих листків. Тож посаджені щільно овочі затінюють одне одного. Рослини потребують достатньо світла,

теж є причиною жовтих листків. Тож посаджені щільно овочі затінюють одне одного. Рослини потребують достатньо світла, Від прямих сонячних променів огіркам стає погано. Тому їх треба садити у місці, де утворюватиметься тінь. Їх потрібно поливати під корінь, щоб вода не обпікатиме листя.

огіркам стає погано. Тому їх треба садити у місці, де утворюватиметься тінь. Їх потрібно поливати під корінь, щоб вода не обпікатиме листя. Огірки не пристосовані до сильних холодів. Тому під час посадки враховуйте кліматичні умови вашого регіону.

до сильних холодів. Тому під час посадки враховуйте кліматичні умови вашого регіону. Деякі хвороби та шкідники, такі як фузаріоз, мучниця або трипси також спричиняють жовтіння листя. Потрібно з ними боротися.

Обробка огірків від пожовтіння

Простий спосіб – обробити овочі хлібом. Потрібно замочити буханку на ніч, а зранку, коли хліб розм'якне, треба додати трохи йоду. 1 літр такої суміші треба розвести у відрі води та обприскати огірки. Завдяки цьому способу листя буде зеленим увесь сезон. Щоправда, його можна проводити не часто: 1 раз у 2 тижні.



Хліб / Фото "Картинки 24"

Молочна сироватка – дієвий засіб проти жовтіння листя. Беремо 5 літрів води та 1 літр молочної сироватки. Ним можна як поливати огірки, так і розпилювати на них суміш. Використовуємо його раз у тиждень. Також – це гарна профілактика від грибкових хвороб.



Молочна сироватка / Фото Agronews

Цибулиння має багато корисних речовин, тож воно нам знадобиться. Висипаємо його у посудину та заливаємо холодною водою. Це все треба закип'ятити, закрити кришкою та настоювати половину дня. Згодом проціджуємо та розбавляємо водою у пропорції 2: 8. Щоб був ефект, слід обробляти як внутрішню, так і зовнішню сторону листків.



Цибулиння / Фото Газета "Затишок"