Чим обробити огірки, щоб не жовтіли: 3 потужні домашні засоби
Жовтіння листя огірків може негативно вплинути на подальший урожай. Треба знати, чому так відбувається та що з цим робити.
До пожовтіння листя огірків призводить низка причин. Наприклад, недостатня кількість поживних речовин, таких як азот, фосфор або калій. А які ще причини цього явища та як з ним впоратись – розповість 24 Канал.
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Чому огірки жовтіють
- Неправильно організований полив. Як нестача води, так і заливання – погано позначається на здоров'ї овочів. Якщо сильна спека, треба поливати їх регулярно. Коли ж зливи – утримайтесь від поливу.
- Густі посадки теж є причиною жовтих листків. Тож посаджені щільно овочі затінюють одне одного. Рослини потребують достатньо світла,
- Від прямих сонячних променів огіркам стає погано. Тому їх треба садити у місці, де утворюватиметься тінь. Їх потрібно поливати під корінь, щоб вода не обпікатиме листя.
- Огірки не пристосовані до сильних холодів. Тому під час посадки враховуйте кліматичні умови вашого регіону.
- Деякі хвороби та шкідники, такі як фузаріоз, мучниця або трипси також спричиняють жовтіння листя. Потрібно з ними боротися.
Обробка огірків від пожовтіння
Простий спосіб – обробити овочі хлібом. Потрібно замочити буханку на ніч, а зранку, коли хліб розм'якне, треба додати трохи йоду. 1 літр такої суміші треба розвести у відрі води та обприскати огірки. Завдяки цьому способу листя буде зеленим увесь сезон. Щоправда, його можна проводити не часто: 1 раз у 2 тижні.
Молочна сироватка – дієвий засіб проти жовтіння листя. Беремо 5 літрів води та 1 літр молочної сироватки. Ним можна як поливати огірки, так і розпилювати на них суміш. Використовуємо його раз у тиждень. Також – це гарна профілактика від грибкових хвороб.
Молочна сироватка / Фото Agronews
Цибулиння має багато корисних речовин, тож воно нам знадобиться. Висипаємо його у посудину та заливаємо холодною водою. Це все треба закип'ятити, закрити кришкою та настоювати половину дня. Згодом проціджуємо та розбавляємо водою у пропорції 2: 8. Щоб був ефект, слід обробляти як внутрішню, так і зовнішню сторону листків.