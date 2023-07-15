Чим і коли поливати лохину вдома: ягід буде неміряно

Важко знайти людину, яка не любить лохину. Вона має настільки солодкувато-ніжний смак.

Лохина добре росте на освітлених ділянках та на дренованому торф'яно-піщаному або торф'яно-суглинному ґрунтах. Також для неї важливий правильний полив та внесення добрив. Чим і коли поливати лохину вдома – знає 24 Канал.

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Як поливати лохину

Грамотне поливання має велике значення у вирощування цих ягід. Треба продумати це так, щоб ґрунт залишався зволоженим, але вода не повинна застоюватись більше, ніж на 2 дні.

Давати пити лохині слід 2 рази на тиждень: 1 відро води під кожен дорослий кущ рано-вранці й пізно ввечері. Тобто, поливаємо кущі двічі на день 2 рази на тиждень.



Полив лохини / Фото Kvitka.info

Зверніть увагу, що лохині потрібен рясний полив у липні й серпні, якраз коли формуються плоди. У цей момент на кущах з'являються квіткові бруньки потенційного врожаю. Тому якщо лохині не вистачатиме води – кількість плодів буде малою. Коли на вулиці дуже спекотно – кущі мало просто поливати, треба ще й обприскувати, аби не перегрівалися. Обробку варто проводити рано-вранці та після заходу сонця.

Які добрива вносити

У літню пору підживлювати кущі не обов'язково. Втім, можна внести деякі речовини якщо рослина заражена шкідниками або хворіє. Будуть актуальними калійно-фосфорні речовини. У жодному разі не застосовуйте органіку, оскільки там багато азоту, який негативно позначається на здоров'ї рослини.

Фосфоритне борошно містить великий відсоток фосфору, кальцію й трохи магнію, що дуже корисно для лохини. Пропорція така: 200-300 грамів на 1 квадратний метр. Речовини слід внести в землю на 5 сантиметрів.



Фосфоритне борошно / Фото Agrostory.com

Сульфат калію вносять, коли кущам бракує калію. Достатньо 100 грамів речовини на 10 літрів води. Ним краще не поливати, а обприскувати рослину.



Сульфат калію / Фото "Садко"

Дієвим добривом для ягоди є сульфат магнію. Речовину можна застосувати лише один раз влітку або пізньою весною. На кущ беруть тільки 15 грамів.



Сульфат магнію / Фото "Епіцентр"

Фахівці радять використовувати ці добрива поза коренем, суто обприскуючи листя. Роблять це, коли нема активного сонця. Якщо провести обробку вдень, на листі можуть з'явитись сонячні опіки.