15 листопада на стрімінговій платформі Netflix вийде 4 сезон популярного серіалу "Корона". І поки стрічка ще не вийшла на екрани, її автори підігрівають цікавість публіки до новинки кіно. Днями актриси Джилліан Андерсон та Емма Коррін дали інтерв'ю, в якому розповіли про свої ролі у серіалі.

Цікаві деталі "Корони" актриси розкрили у спілкуванні з журналістами USA Today. Так, Емма Коррін зізналась, що їй було дуже складно грати принцесу Діану, адже нею захоплюється весь світ. Тому схибити актриса просто не могла.

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"Мене це дуже лякало. Діана була неймовірною громадською діячкою, найщедрішою волонтеркою. Я відчуваю, що вона мала цю ауру доброти", – розповіла Емма Коррін.



Емма Коррін у весільній сукні Діани / Фото Netflix

Неймовірний тиск відчувала і Джилліан Андерсон. Хоч актриса і має більший досвід, аніж її 24-річна колега, їй також довелось боротись із надмірною увагою суспільства, щоб бездоганно зіграти Маргарет Тетчер.

Важко уникнути критики від британців. Я вважаю, щоб грати історичних персонажів або знакових персонажів у літературі, потрібно відкинути всі поради людей і почати роботу з нуля, – наголосила Джилліан Андерсон.



Джилліан Андерсон у серіалі "Корона" / Фото Netflix

Як відомо, 4 сезон "Корони" розповість глядачам про непростий період життя королівської родини. В першу чергу, у серіалі розкриють непрості стосунки принца Чарльза і принцеси Діани. Емма Коррін зізналась, що Леді Ді була дуже юною, коли познайомилась із майбутнім чоловіком, тому до кінця не розуміла, що на неї чекає. 13-річна різниця у віці також зіграла важливу роль у "Короні", адже автори підкреслювали молодість Діани поряд з Чарльзом.

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Розриють у стрічці і те, що принцеса хворіла на булімію та мала підвищений апетит.

Вона була дуже відвертою щодо хвороби, що, на мою думку, було неймовірно прогресивно на той час... Це було важливо для неї. Я думаю, для кожного, хто мав ті ж проблеми, приємно було б побачити подібну історію на екрані, – розповіла Емма Коррін.

Стрес, тиск суспільства та королівських правил: принцеса Діана мала непростий період життя. Тому казкове весілля швидко повернуло Леді Ді до реалій, які були далеко не такими ідеальними. І в цьому, як переконана Емма Коррін, багато хто впізнає історію Меган Маркл, яка зіткнулась з чималим хейтерством та надмірною увагою людей і преси.



Емма Коррін у ролі принцеси Діани / Фото Netflix

Не менш драматично опишуть і події, які пов'язані із "залізною леді" Маргарет Тетчер. Знаменита британка повинна була демонструвати міць та рішучість у спілкуванні з колегами, а от вдома знімати цей образ та ставати мамою і дружиною.

"Я навіть не знала, що у неї були двійнята. Я й не уявляла, що вона продовжувала прасувати сорочки свого чоловіка, коли вона була прем'єр-міністром, або що сама готувала вечерю для членів сім'ї… Ми, безумовно, побачимо іншу сторону Тетчер, в якій є місце емоціям, чого раніше не показувалося. Наприклад, в епізодах, коли зникає її син", – поділилась Джилліан Андерсон.

Водночас у роботі Маргарет Тетчер теж зіткнеться з труднощами. Всупереч наполегливим порадам Єлизавети ІІ вона вирішить вступити у війну за Фолклендські острови. Тому напруження у спілкуванні Тетчер з Її Величністю тільки зростатиме.