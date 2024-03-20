Благовіщення 2024 в Україні: дата за новоюліанським календарем

Благовіщення Пресвятої Богородиці – важливе свято для християн. Раніше воно відзначалося 7 квітня. Однак дата змінилася у 2023 році, коли ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар.

Тепер люди згадуватимуть, як Діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла 25 березня, тобто вже наступного понеділка. Детальніше про традиції свята читайте на сайті LifeStyle 24.

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Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції

На Благовіщення віряни обов'язково йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Не потрібно забувати й про молитву. Адже вважається, що в цей день Ісус Христос чує всі прохання людей. Цікаво, що дехто, крім того, випускає у небо голубів. Згідно з переказами, птахи летять до ангелів-охоронців та розповідають їм, які хороші події сталися протягом року.

Зауважимо! У православних та греко-католиків триває Великий піст. Але на Благовіщення суворі правила послаблюються, оскільки цьогоріч свято не випало на Страсний тиждень. Зокрема, у раціон можна додавати рибу.

Також заведено пекти та освячувати проскуру (літургійний хліб). Уся сім'я повинна з'їсти його натщесерце. Варто нагодувати й домашніх тварин та худобу. Вважається, що так вони будуть здоровими.

Свято Благовіщення слід провести у родинному колі. Не можна сваритися, потрібно, щоб у домі панували мир та спокій. До речі, хорошим знаком вважається, якщо сім'я у цей день побачить голуба або іншого білого птаха.