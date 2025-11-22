Саме перед цими трьома знаками зодіаку відкривається вдале "вікно можливостей", аби змінити роботу. Компанії ще будуть боротися за те, аби взяти вас до себе, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Hindustan Times.

Овен

Гороскоп для Овнів

Останнім часом ви могли задумуватися над тим, аби кардинально змінити свою кар'єру. І зорі вважають, що настав сприятливий для цього момент. Пам'ятаєте, що хто не ризикує – той не п'є шампанського.

Лев

Гороскоп для Левів

Якщо ви відчуваєте, що досягли стелі на своїй роботі, то краще шукати щось нове. Не дозволяйте собі засиджуватися на одному місці. Левам потрібні нові виклики. І через кілька місяців ви подякуєте собі за те, що ризикнули змінити роботу.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Астрологи переконані, що найближчим тижнями Скорпіони отримають таку пропозицію, від якої складно буде відмовитися. Може здаватися, що це звичайна випадковість. Але ні. Зорі бачать, як ви наполегливо працювали упродовж року і відкривають перед вами цікаву можливість.