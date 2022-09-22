Найкращі водії за знаком Зодіаку: з ким безпечно сідати в автомобіль

Астролог назвав трьох знаків Зодіаку, які вміють добре їздити та завжди дуже уважні на дорогах. Найкращими водіями вважаються Скорпіони, Водолії та Овни.

Представники цих знаків майже ніколи не отримують штрафів на дорогах за порушення правил, пише 24 канал.

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Скорпіони

Керувати автомобілем для Скорпіонів справжнє задоволення. Вони дуже акуратні та правильні. Скорпіони слідкують, щоб всі в авто були пристебнуті. Вкрай рідко вони розмовляють по телефону та відволікаються на розмови з пасажирами.

Водолії

Водолії отримують задоволення від того, що керують автомобілем. Вони нікуди не поспішають та завжди дотримуються правил дорожнього руху. Ці знаки Зодіаку схильні часто міняти машини, втім вони продають іншим майже в ідеальному стані.

Овни

Овни на дорозі дуже уважні. Вони помічають всі знаки та дотримуються правил навіть вночі, коли пішоходів немає, і машин значно менше. Овни ніколи не потрапляють в ДТП та не перевищують швидкості.