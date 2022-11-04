Вольові та впевнені в собі: астролог назвав найсильніших жінок за знаком Зодіаку

Усі ми звикли до сильного чоловічого плеча, втім є деякі жінки, які можуть дати фору будь-якому чоловікові. Астролог розповів, що надзвичайно вольовими та сильними є Леви, Терези та Козероги.

Якщо справа доходить до чогось серйозного, ці жінки беруть всі свої сили в кулак та твердо вирішують будь-які питання, які стоять перед ними, пише 24 канал.

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Леви

Жінки-Леви не бояться у житті труднощів та йдуть на все, щоб досягнути бажаного результату. Вони успішні в кар’єрі та чудово влаштовують своє особисте життя. Леви все тримають у своєму кулаці, тож у них порядок вдома, на роботі та в усіх інших життєвих напрямках.

Терези

Сила жінок-Терезів не в тому, що вони можуть зайнятися вдома чоловічою роботою, а в тому, що вони вміють вдало використовувати власні ресурси – розум, красу, інтуїцію, енергію та жіночність. Попри свою ніжність, жінки-Терези мають дуже сильний характер.

Козероги

Козероги підкорюють всіх навколо своєю шаленою енергетикою. Вони дуже сильні психологічно, тож ніякі життєві негаразди не можуть їх зламати. Вони дають собі звітність в емоціях, тож навіть попри біль і сльози встають і починають працювати на всю силу, щоб досягнути позитивних результатів та добитися своїх цілей.