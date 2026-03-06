Це день пам'яті про те, який складний шлях пройшли жінки, і нагадування, що боротьба за рівні можливості триває досі. З нагоди наближення свята 24 Канал підготував щирі привітання з Міжнародним жіночим днем. Надішліть їх своїм подругам, колегам і знайомим та не забудьте нагадати їм про важливу історію 8 березня.

Привітання з 8 березня подрузі: проза, вірші й картинки

Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю тобі найголовнішого – свободи вибору. Бути тією, ким ти хочеш, займатися тим, що запалює очі, і жити за власними правилами. Нехай твої особисті кордони завжди поважають, а поруч будуть люди, які цінують твій розум і характер.

Моя дорога подруга! Ми з тобою і сварилися, і мирилися, але в підсумку наша міцна дружба перемогла всі негаразди. Сьогодні я хочу привітати тебе з 8 березня і побажати ніколи не сумувати, йти по життю сміливо. Нехай твоя душа цвіте, як весняні духмяні квіти! Нехай наша дружба міцніє з кожним днем.

8 березня – привітання з Міжнародним жіночим днем 2026 / Колаж 24 Каналу

Буде все хай так, як треба:

Дім, достаток і сім'я.

Гармонійності бажаю

В день такий чудовий я.

З 8 березня вітаю,

Щирих посмішок бажаю,

Тепла, гармонії в усьому,

Тривог не знати, болю й втоми.

Кохання й дружба, рідні люди

Нехай з тобою поруч будуть.

Життя сюрпризи хай дарує,

Щодня вітає і дивує!

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

У захопленні п'яніють без вина.

Нехай не гасне полум'я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

Привітання з 8 березня 2026 / Колаж 24 Каналу

З 8 березня тебе! Нехай в цей день на землю прийде весна. Нехай вона порадує нас своїм ласкавим сонечком і на небі знову з'являться птахи. Нехай все живе, розквітає і радує нас. Бажаю, щоб цей день приніс вам тільки радість та щастя. Хочу, щоб твоє життя нагадувало тобі маленький шматочок раю.

Вітаю тебе з 8 березня. Бажаю тобі, моя люба, оптимізму та злетів на твоєму життєвому шляху. Хай волошками квітнуть твої ранки, а у віконце завжди заглядає тепле сонечко. Зі святом тебе!

Красиві привітання з 8 березня для подруги / Колаж 24 Каналу

Тебе я вітаю,

Подруга люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай краще трапиться,

Мрія здійсниться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе –

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Побажайко".