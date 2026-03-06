Це день пам'яті про те, який складний шлях пройшли жінки, і нагадування, що боротьба за рівні можливості триває досі. З нагоди наближення свята 24 Канал підготував щирі привітання з Міжнародним жіночим днем. Надішліть їх своїм подругам, колегам і знайомим та не забудьте нагадати їм про важливу історію 8 березня.
Привітання з 8 березня подрузі: проза, вірші й картинки
Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю тобі найголовнішого – свободи вибору. Бути тією, ким ти хочеш, займатися тим, що запалює очі, і жити за власними правилами. Нехай твої особисті кордони завжди поважають, а поруч будуть люди, які цінують твій розум і характер.
***
Моя дорога подруга! Ми з тобою і сварилися, і мирилися, але в підсумку наша міцна дружба перемогла всі негаразди. Сьогодні я хочу привітати тебе з 8 березня і побажати ніколи не сумувати, йти по життю сміливо. Нехай твоя душа цвіте, як весняні духмяні квіти! Нехай наша дружба міцніє з кожним днем.
***
Буде все хай так, як треба:
Дім, достаток і сім'я.
Гармонійності бажаю
В день такий чудовий я.
З 8 березня вітаю,
Щирих посмішок бажаю,
Тепла, гармонії в усьому,
Тривог не знати, болю й втоми.
Кохання й дружба, рідні люди
Нехай з тобою поруч будуть.
Життя сюрпризи хай дарує,
Щодня вітає і дивує!
***
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
У захопленні п'яніють без вина.
Нехай не гасне полум'я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
***
З 8 березня тебе! Нехай в цей день на землю прийде весна. Нехай вона порадує нас своїм ласкавим сонечком і на небі знову з'являться птахи. Нехай все живе, розквітає і радує нас. Бажаю, щоб цей день приніс вам тільки радість та щастя. Хочу, щоб твоє життя нагадувало тобі маленький шматочок раю.
***
Вітаю тебе з 8 березня. Бажаю тобі, моя люба, оптимізму та злетів на твоєму життєвому шляху. Хай волошками квітнуть твої ранки, а у віконце завжди заглядає тепле сонечко. Зі святом тебе!
***
Тебе я вітаю,
Подруга люба,
І в жіночий день бажаю,
Нехай просто пощастить!
Нехай краще трапиться,
Мрія здійсниться!
І все, що ти бажаєш,
Нехай скоріше прийде!
***
Все, про що мріється в снах кольорових,
Все найдобріше і світле усе –
Вітер весняний на крилах любові
8 Березня хай принесе!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Побажайко".