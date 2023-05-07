7 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 травня 2023, 06:30
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7 травня православна церква вшановує пам'ять святого Сави. В Україні відзначають День народження Івано-Франківська. Читайте більше про цей день та що сьогодні не можна робити.

7 травня у церковному календарі – день пам'яті святого Сави (Євсевія), пише 24 Канал. Він був воїном, але сповідував християнство.

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Коли про це дізнався імператор, то наказав зректися віри. Сава відмовився, за що його піддали нелюдським тортурам. За сміливість Господь обдарував його можливістю творити чуда.

Іменини 7 травня святкують Валентин, Олексій, Леонтій, Савва, Фома, Єлизавета.

Що не можна робити сьогодні

  • У неділю не можна сваритися та лихословити.
  • Сьогодні радили не пускати в дім чужинців.
  • Не можна їсти страви з пшеничного борошна.
  • Краще не починати нових справ – все буде марно.

Прикмети на 7 травня

  • Літає багато комарів – буде хороший врожай вівса.
  • Зацвіла черемша – до близьких холодів.
  • Пішов дощ – щедро вродить жито.
  • Сьогодні спекотно, значить у червні буде прохолодно.

День в Україні та світі

День Івано-Франківська. 7 травня обласний центр на Заході України святкує день народження – місту виповнюється 361 рік.

День радіо. У цей день відзначається професійне свято медійників, що працюють на радіо. Дату започаткували з нагоди винаходу радіоприймача.

Автор: Марія Касій