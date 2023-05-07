7 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
7 травня православна церква вшановує пам'ять святого Сави. В Україні відзначають День народження Івано-Франківська. Читайте більше про цей день та що сьогодні не можна робити.
7 травня у церковному календарі – день пам'яті святого Сави (Євсевія), пише 24 Канал. Він був воїном, але сповідував християнство.
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Коли про це дізнався імператор, то наказав зректися віри. Сава відмовився, за що його піддали нелюдським тортурам. За сміливість Господь обдарував його можливістю творити чуда.Іменини 7 травня святкують Валентин, Олексій, Леонтій, Савва, Фома, Єлизавета.
Що не можна робити сьогодні
- У неділю не можна сваритися та лихословити.
- Сьогодні радили не пускати в дім чужинців.
- Не можна їсти страви з пшеничного борошна.
- Краще не починати нових справ – все буде марно.
Прикмети на 7 травня
- Літає багато комарів – буде хороший врожай вівса.
- Зацвіла черемша – до близьких холодів.
- Пішов дощ – щедро вродить жито.
- Сьогодні спекотно, значить у червні буде прохолодно.
День в Україні та світі
День Івано-Франківська. 7 травня обласний центр на Заході України святкує день народження – місту виповнюється 361 рік.
День радіо. У цей день відзначається професійне свято медійників, що працюють на радіо. Дату започаткували з нагоди винаходу радіоприймача.