Яке сьогодні, 7 квітня, свято: що віщує грім у цей день

7 квітня християни вшановують пам'ять преподобного Георгія. До того, як Україна перейшла на новоюліанський календар, свято припадало на 20 квітня.

Сьогодні віряни традиційно йдуть до церкви, слухають богослужіння та моляться. Що не можна робити у цей день, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Георгія

З юних років Георгій вів спокійне життя. У ті часи імператором був Лев Ісаврянин та процвітало іконоборство. Святий виступав проти цього, тому його постійно переслідували. Тоді чоловіка назвали Сповідником.

Згодом почав правити імператор Костянтин Порфірородний. Георгій пішов на архієрейську кафедру, яка була у місті Митилена. Коли до влади прийшов імператор Лев Вірменин, преподобного змусили поїхати до Херсонесу. Адже правитель також був іконоборцем. Там Сповідник і помер.

Що не можна робити

Не можна конфліктувати, лихословити та ображатися.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Великий піст.

Не рекомендується влаштовувати гучні вечірки у цей період.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то отримаєте хороший врожай овочів.

Якщо сьогодні не буде дощу, то незабаром похолодає.

Зоряне небо – до багатого врожаю ягід та грибів.

Що ще відзначають

Щороку 7 квітня маємо Всесвітній день здоров'я. Свято з'явилося у 1950 році. Дату обрали невипадково, адже саме у цей день, у 1948 році, прийняли Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також сьогодні розпочинається Міжнародний тиждень тромбона, який закінчиться 14 квітня. Весь період присвячений цьому духовому музичному інструменту, свято об'єднує музикантів з різних країн світу.