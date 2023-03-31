Викликають нудоту й головний біль: 6 рослин, які категорично не можна ставити у спальні

Багато хто поривається додати спальні "життя", прикрасивши приліжкову тумбу орхідеєю чи фікусом. Однак є 6 рослин, які ніколи не можна ставити у спальні. Деякі з них отруйні й можуть викликати нудоту, головний біль.

Відомо, що у спальні не радять тримати квіти з різким запахом. Ви здивуєтеся, але це стосується чи не найбільш поширених рослин, інформує 24 Канал. Від лілії до всіма улюбленого фікуса.

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6 рослин, які не можна ставити у спальні

Лілія. У лілії різкий терпкий аромат. На відкритому повітрі він майже непомітний, однак може бути шкідливим у вашій спальні. Після сну поряд з ліліями ви можете прокинутися з головним болем і втомою. Ці квіти негативно впливають на нервову систему.

Орхідея. Це безумовно неймовірної краси квіти, але тримати їх у спальні теж не рекомендують. Річ у тому, що деякі сорти орхідей виділяють у повітря пилок, який шкідливо впливає на організм. Через їх солодкий і місцями нудотний аромат може з'явитися головний біль і запаморочення. Якщо ж ця рослина "прижилася" біля вашого ліжка, то є ризик того, що виникне безсоння, дратівливість і депресія.

Які рослини не можна тримати у спальні / Фото Pinterest

Молочай. На цю кімнатну рослину можна натрапити чи не в кожному будинку. Сік, який у стеблі молочаю, шкідливий для людини. Він призводить до подразнення очей, шкіри й навіть отруєння.

Фікус. Подейкують, що ця рослинка приносить у дім достаток, удачу й навіть допомагає завагітніти. Однак ставити її біля ліжка не варто. По-перше, фікус не виділяє кисень, по-друге, білий сік, який з'являється при його пошкодженні, – отруйний. До того ж він дуже вибагливий – любить світло, але без прямих сонячних променів і протягів.

Дифенбахія. У стовбурі цієї рослини є отрута. Якщо бодай крапля соку дифенбахії потрапить в організм людини, то призведе до отруєння. Тож тримайте її якнайдалі не лише від спальні, а й від дітей і тварин.

Які рослини не можна тримати у спальні / Фото Pinterest

Азалія. Вона цвіте дрібними яскравими квітами, але її краще взагалі не тримати в будинку. Азалія теж отруйна. Її сік може викликати в людини слабкість, нудоту, блювоту й навіть порушити роботу серця. Крім того, аромат її дуже сильний, тож їй не місце у приміщеннях з поганою вентиляцією та закритими вікнами.