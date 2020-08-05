Щороку в літній період Воловець приваблює туристів, які люблять активний відпочинок. Звідси можна піднятися на декілька вершин, отримати незабутні враження та насолодитися дивовижними краєвидами Карпат.

Як добратися до Воловця

До Воловця можна добратися залізницею поїздами, які прямують в Ужгород. З Києва автомобілем їдьте трасою Київ – Львів – Чоп, у селі Нижні Ворота поверніть у сторону села Жденієво, їхати орієнтовно 23 км, інформує 24 канал.

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З Харкова є прямий поїзд Харків-Ужгород. Зі Львова у Воловець регулярно йдуть поїзди і електрички – час у дорозі всього 3 години.

Воловець досить поширений серед туристів, тож тут здають в оренду приватні садиби, кімнати, можете забронювати номер у готелі. Помешкання бронюйте заздалегідь, адже в літній час можливий наплив відпочиваючих. У селищі є магазини та кафе.

Маршрути у гори з Воловця

Темнатик – 1343 метри

Стартувати зручно саме з смт Воловець. Довжина маршруту – 6 км, час в дорозі приблизно займе 3 години. Тримайтеся курсу село Воловець – долина річки Волівчик – гора Темнатик. По дорозі на гору ви зможете побачити історико-краєзнавчий музей у смт Воловець. Піднявшись на вершину Темнатик ви побачите неймовірну панораму на найвищі вершини Полонини Боржава – гори Великий Верх та Стій, які з’єднуються Красною стіною.



Гора Темнатик

Плай – 1323 метри

Туристи можуть піднятися на цю вершину як і з села Воловець, так і з села Гукливе. Довжина маршруту з Воловця – 7 км, з села Гукливе – 5 км, час в дорозі займе 3 години. Тримайтеся курсу село Воловець – долина річки Волівчик – гора Плай.



Гора Плай

На вершині гори Плай розташована одна з двох високогірних метеостанцій в Карпатах. Метеостанція "Плай" має статус сніголавинної станції, взимку тут слідкують за станом снігового покриву.

На вершині плаю стоїть меморіальна дошка присвячена В’ячеславові Чорноволу, який у 1970-их роках працював начальником загону.

Великий Верх – 1598 метрів

Підйом на вершину можна розпочати з смт Воловець. Довжина маршруту з Воловця – 13 км з Воловця, з села Гукливе трохи менша – 11 км, час в дорозі займе приблизно 4 години. Тримайтеся курсу смт Воловець, далі – стрімкий підйом на гору Великий Верх.



Маршрут на гору Великий Верх

По дорозі ви зустрінете безліч прекрасних та мальовничих локацій, любителям красивих фотографій тут точно знайдеться чим зайнятися. А от хто любить ягоди – може поласувати чорницями. Дорога на маршруті типова – рівнина, підйом, рівнина, спуск, підйом і так далі.



Неймовірний краєвид, який відкривається з гори Великий Верх

Бужора – 1085 метрів

Підйом на цю вершину в цьому районі здійснюють з села Яблунів. Довжина маршруту з Яблунева до Бужори – 25 кілометрів, похід не легкий та займає цілий день. Гора Бужора – найвища вершина Вулканічного хребта Українських Карпат.



Гора Бужора

На захід від вершини розташована гідрологічна пам'ятка природи – болото "Чорне багно", яке має цілющі властивості і є найглибшим (майже 7 метрів) торфовим болотом Українських Карпат, що має виражену опуклу поверхню. На південному заході розташований заказник державного значення Зачарована долина, на якому в результаті водно-повітряної ерозії виникли оригінальні кам’яні утвори висотою до 100 м.

Пікуй – 1408, 3 метри

Підйом на вершину можна розпочати з найпопулярніших маршрутів. Довжина маршруту з села Біласовиця – 8 км, з села Щербовець – 5 км, час в дорозі займе приблизно 2-3 години в одну сторону.

Гора Пікуй є найвищою вершиною серед Вододільських Бескидів. Розташована гора на межі Львівської та Закарпатської областей. З вершини відкриваються неймовірні краєвиди на сусідні села та гори.



Гора Пікуй

Більшу частину дороги ви будете йти лісом, згодом вам відкриються альпійські луки з рідкісними видами рослин. Бережіть сили на останні кілометри до підняття, адже вони будуть найважчими, втім коли ви підніметеся на гору – забудете про біль та втому.

Гора Остра – 1405 метрів

Піднятись на гору Остру туристи можуть з сіл Перехресний, Розтока та Кічерний. Довжина маршруту з села Перехресний – 4 км, з села Розтока – 9 км. Гора Остра розташована на Полонинському хребті між двох районів Закарпатської області – Воловецького та Великоберезнянського. Схили до гори вкриті лісами, а ближче до гори – полонинами.



Гора Остра

На південно-західних схилах гори розташовані витоки річки Лютянки. На південь від гори розташований Тур’є-Полянський зоологічний заказник.

Найкращі маршрути для походу в гори у Воловецькому районі: дивіться відео