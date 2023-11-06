6 листопада в Україні відзначають День визволення Києва від нацистських окупантів. Рівно 80 років тому радянські війська звільнили столицю від німецьких загарбників.

Німецькі військові перебували на території Києва упродовж 778 днів. Протягом цього часу історична частина міста стала схожою на руїну. Річ у тім, що командування СРСР використовували тактику спаленої війни. Вони давали наказ мінувати різні мости, житлові будинки, адміністративні будівлі. Як відбувалися тогочасні події та що важливо знати – розкаже 24 Канал.

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День визволення Києва від німецьких загарбників: як це відбувалося

Німецькі військові розуміли, що береги Дніпра мають дуже важливе значення. Тому звели на правому березі потужну систему фортифікаційних споруд. ЇЇ назвали "Східний вал".

Значущі бої за Київ відбувалися у кінці вересня та на початку жовтня 1943 року. Були залучені 1-й, 2-й, 3-й та 4-й Українські фронти.

Під час наступу на "Східний вал", радянське керівництво зробило великі помилки. Тому що тодішній ватажок Йосип Сталін віддав

до 7 листопада 1943 року. Тоді якраз була річниця Жовтневої революції – державний переворот у Росії, у результаті якого почав зароджуватися соціалізм. Тому й переправу через Дніпро проводили дуже швидко. Як наслідок, під час цієї операції загинуло дуже багато радянських військових.

Урешті решт 6 листопада 1943 року Київ вдалося звільнити від німецьких загарбників. Втрати могли б бути значно меншими, якби Сталін не віддав вказівку взяти Київ до річниці "Великого Жовтня". Як наслідок, у битві за столицю полягли, за різними даними, від 240 до 400 тисяч солдатів і офіцерів Радянської армії.

Тому битва за Дніпро, яка була частиною Київської наступальної операції, виявилась однією з найбільших і найкривавіших воєнних операцій у світі. У ній брали участь майже 4 мільйони людей з обидвох сторін. Лінія фронту займала близько 1400 кілометрів, тоді як загалом загинуло від 1,7 до 2,7 мільйона людей.