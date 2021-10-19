50 артробіт, інсталяції, VR та NFT-експонати: у Києві стартувала Українська Бієнале

У Києві відкрилась перша Українська Бієнале цифрового та медіа мистецтва, її головна тема – "З0 років Свободи".

На Бієнале, яка розкинулася на 700 квадратних метрів у сучасній галереї Artarea, представлені 50 унікальних і різноманітних інсталяцій – від класичних до найновітніших: відеоарт, аудіовізуальні, кінетичні, VR- та NFT-експонати.

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З 15 по 30 жовтня кожен має можливість відвідати Бієнале з роботами художників з 15-ти країн – Іспанії, Франції, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Шотландії, Румунії, Ірану, Канади, Японії, Тайваню, Південної Кореї, Сінгапуру та України.

Завдяки підтримці Українського культурного фонду, посольства Королівства Іспанії в Україні та Іспанської Агенції з розвитку (AECID) вхід для всіх відвідувачів безкоштовний.



Цифровий світ на Бієнале в Києві / Фото SOLARIS agency

Мікрокосмос перед нами

"З0 років Свободи" – тема першої Української Бієнале цифрового та медіа мистецтва, що осмислює стан незалежності українців та феномен свободи людини в еру постковіду, – каже український куратор виставки Валерій Коршунов. – Через сучасні роботи ми презентуємо погляд зсередини – з України та ззовні – через залучення міжнародних митців, міжнародного куратора та інтернаціональної програми.

"Те, що ми показуємо на виставці, – це мікрокосмос! – додає міжнародний куратор Юрій Лех. – Сучасне діджитал-мистецтво представлене сьогодні надзвичайно широко. Ми обрали найкращі експонати, які найінформативніше та якомога ширше познайомлять з цифровим форматом. Українське Бієнале цифрового та медіа мистецтва – унікальна можливість познайомитись із світовим сучасним мистецтвом у Києві".

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Що можна подивитися?



Сучасне мистецтво стає ближчим / Фото SOLARIS agency

Бієнале охопила два поверхи галереї Artarea. На першому височіє масштабна відеопроєкція, на якій представлені відеоарт роботи міжнародних митців, поряд – зона з VR-експонатами, інсталяція Marie-France Giraudon та інтерактивний експонат Metamorphy від проєкту Scenocosme з Франції.

На другому поверсі – композиція від Олега Харча "Велкам Ілон Маск", інтерактивна інсталяція Incremental God від румунських митців та ще 7 кімнат з інсталяціями міжнародних художників.