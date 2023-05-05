Яке сьогодні, 5 травня, свято – що сьогодні не можна робити, особливі прикмети

5 травня християни вшановують пам'ять Теодора Сікіота та апостола Луки. Сьогодні відзначають Всесвітній день акушерки. Дивіться більше про цей день та що не можна робити.

5 травня у православному календарі – день пам'яті преподобного Теодора Сікіота, повідомляє 24 Канал. За переказами, коли хлопчику виповнилося 6 років, з'явився святий Георгій та сказав, що Господь кличе Теодора до себе – але не на небо.

Дивіться також Рятують людські життя: найкращі картинки-привітання з Міжнародним днем пожежників

У юності він багато молився, а згодом став самітником і жив у печері. Теодор з часом став настоятелем монастиря, а потім єпископом. Але через 10 років все одно повернувся до самітницького життя.

Також вшановують пам'ять апостола Луки від сімдесяти. Він одним з перших пішов проповідувати християнство та був автором одного з Євангелій. Його вважають одним з перших іконописців.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лихословити та сваритися.

Заборонено залишати в будинку безлад.

Не можна ображати інших.

Сьогоднішній день вважали невдалим для походу в ліс.

5 травня святкують Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

Прикмети на 5 травня

5 травня вночі станеться заморозок – ще 40 днів вранці буде холодно.

Гроза у цей день – до щедрого врожаю.

Зозуля кує – настане потепління.

Похмура погода – до посушливого літа.

День в Україні та світі

Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Подію почали відзначати у 1992 році, у 2006 році ООН прийняла Конвенцію про права людей з інвалідністю. В Україні документ ратифікували того самого року. Важливо поширювати інформацію про комфортні та продумані умови для кожного.

Міжнародний день акушерки. Це професійне свято лікарів, що відповідають за здоров'я породіллі та новонародженого малюка. У світі існує Міжнародна конфедерація з акушерок, куди входять представниці близько 70 країн.

Всесвітній день гігієни рук. Цю дату обрали неспроста – п'ятий день п'ятого місяця символізує 5 пальців. У цей день нагадують про важливість гігієни рук, – завдяки цьому можна уникнути багатьох інфекційних захворювань.