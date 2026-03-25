Вже незабаром деякі неприємності можуть вибити нас з рівноваги. Кому варто приготуватися, розповідає Astrology.

Телець

Проблеми прийде звідти, звідки будете найменше цього очікувати. Близька людина або друг, якому ви довіряєте, сильно підведе. Астрологи радять не робити поспішних висновків. Людина просто могла помилитися та сказати дурницю.

Лев

Фінансові проблеми знову прийдуть у ваше життя. Все буде пов'язано з надмірними витратами, які цілком можна було б уникнути. Зорі наполегливо рекомендують переглянути бюджет та зрозуміти, які видатки варто скоротити. Але загалом на 2026 рік астрологи прогнозують сприятливу для вас фінансову ситуацію.

Діва

З Дівами станеться те, чого вони дуже часто не люблять. Усі плани полетять коту під хвіст, а завдань на роботі або ж вдома стане аж надто багато. Зорі натякають, що іноді навіть найнадійніша схема дає збій. І це не має бути приводом для нервів. Варто навчитися бути гнучким.