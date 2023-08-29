Яке сьогодні, 29 серпня, свято і що не можна робити сьогодні: все про день

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України. Християни вшановують день перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Більше про цей день читайте далі.

29 серпня у церковному календарі – свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Це свято має велике значення для православних християн, пише 24 Канал. Воно пов'язане з перенесенням образу з Едеси до Константинополя.

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За легендою, в Едесі жив цар Авгара, який був хворий та молився про одужання. Він попросив Ісуса Христа прийти до нього, та той не зміг. Натомість він поклав полотно на своє обличчя, в результаті чого на ньому залишилася його подоба. Цей образ передали Авгару – король зцілився та прийняв християнство.

Вважається, що нерукотворний образ став першою іконою в історії. Він перебував у Едесі до 944 року, а тоді був урочисто перенесений до Константинополя у храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Зараз ікона вважається загубленою.

У народі це свято називають Горіховим, Хлібним або Третім Спасом.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна відмовляти у допомозі.

Сьогодні заборонено байдикувати.

Краще не ходити у цей день у ліс.

Не можна викидати крихти хліба – віддайте їх птахам.

Прикмети на 29 серпня

Сьогодні заморозок – осінь буде тривалою.

Якщо журавлі відлетять до третього Спаса, то 14 жовтня буде морозно.

Дощ з грозою сьогодні – до теплої осені.

Вода у водоймах спокійна – осінь буде тиха, зима – без хуртовин.

День в Україні та світі

29 серпня святкують Олександр, Ганна, Іван, Степан, Яків, Анна, Сабіна, Софія, Катерина.

День пам'яті захисників України. Пам'ятну дату заснував Володимир Зеленський у 2019 році. 29 серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія – українські захисники вийшли з оточення під Іловайськом, але росіяни порушили домовленості та розстріляли бійців. Ця подія вважається одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Сьогодні Україна та українці мають вшанувати полеглих воїнів.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Подію започаткувала Генасамблея ООН у 2009 році, щоб запобігти використанню зброї масового ураження. Україні у час війни весь час погрожують застосуванням ядерної зброї з боку Росії, що лише засвідчує тероризм цієї країни.