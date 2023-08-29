День пам'яті захисників України: як і чому 29 серпня стало пам'ятним днем

Сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам'яті захисників України. Цей день служить нагадуванням про тих, хто приніс найвищу жертву в боротьбі за незалежність, суверенітет і цілісність територій України.

У матеріалі 24 Каналу зібрано головну інформацію про історію Дня пам'яті захисників. Про те, як цей пам'ятний день зародився в Україні – дивіться далі.

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Історія Дня пам'яті захисників України

29 серпня має велике історичне значення, оскільки знаменує пам'ятний вихід українських захисників з оточення під Іловайськом у 2014 році. Ця подія вважається одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення.

Операція почалася у перших числах серпня. Проте у ході запеклих боїв вже 18 серпня 2014 року українські сили, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони успішно взяли під свій контроль частину міста. Однак ситуація погіршилася в ніч з 23 на 24 серпня, тоді російська влада розгорнула проти українців значну частину своїх регулярних військ. В результаті цього, 24-25 серпня були оточені батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б".

З плином часу ситуація для українських військ ставала дедалі складнішою. І вже 28 серпня відбулися переговори між керівництвом АТО та Генштабом ЗС Росії. Їхньою метою було забезпечення безпечних гуманітарних коридорів для евакуації оточених українських військових за узгодженими маршрутами. Втім, російське керівництво порушило домовленості, в результаті чого українські військові були обстріляні під час проходження нібито "зеленим коридором".



Соняшник / Canva

Шлях українських силовиків пролягав через соняшникове поле, відтак вони став символом цього дня.

За офіційними даними, українська армія за час боїв за Іловайськ втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон. Тут слід зазначити, що ця запекла боротьба також увійшла в історію під назвою "Іловайський котел".

У 2019 році президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про встановлення Дня пам'яті захисників, під час якого громадяни віддають шану людям, які загинув в боротьбі за Україну.

Зазначимо, 29 серпня у знак поваги та пам'яті по всій країні приспускають прапори на будівлях органів влади, державних підприємств, установ і організацій. Крім того, у цей час менше транслюють розважальні радіо- та телепрограм, відбуваються тематичні заходи, книжкові й фотовиставки, кінопокази, концерти-реквієми. На урочистих церемоніях оголошуються імена військових, що віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії з 2014 року. Окрім цього, Україна вшановує полеглих воїнів загальнонаціональною хвилиною мовчання.