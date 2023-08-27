Яке церковне свято 27 серпня – що краще не робити в цей день

27 серпня християни вшановують пророка Михея. В Україні сьогодні святкують День шахтаря. Прикмети на сьогодні та що не можна робити – читайте далі.

27 серпня християни східного обряду вшановують пам'ять пророка Михея. Він є автором однієї з книги пророцтв, дізнався 24 Канал.

Дивіться також Як назвати хлопчика в серпні: 7 церковних імен

Михей був селянином, вважають, що також він був сучасником іншого пророка – Ісаї. Михей розкривав події майбутнього, що стосувалися його народу та тодішнього царя. Пророк був одним з тих, хто говорив про прихід Месії. Його мощі віднайшли через кілька століть після народження Ісуса Христа.

27 серпня – останній день Успенського посту.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися, лаятися та лихословити.

Відмовтеся від вечірок, святкувань та вживання алкоголю.

Не можна позичати гроші комусь та самому брати в борг.

Вважалося, що сьогодні не можна нічого пекти.

27 серпня святкують Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Федір, Єва, Євдокія.

Прикмети на 27 серпня

Сьогодні тихий вітер – осінь буде ясною.

У цей день сильна буря – до непогожого вересня.

Якщо журавлі відлітають до теплих країв – до середини жовтня буде мороз.

Світанок яскраво-червоний – буде дощ і вітер.

День в Україні та світі

День шахтаря. Професійне свято щороку відзначають в останню неділю серпня. Його заснували у 1993 році. Свято є особливим для мешканців Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Львівської областей, у яких добували вугілля.