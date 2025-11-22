Однак важливо знати, що 22 листопада не є ані офіційним державним, ані визнаним міжнародним святом синів. Ба більше, це продукт російського інформаційного простору, розповідає 24 Канал з посиланням на фактчекінговий паблік "По той бік новин".

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Чому 22 листопада не треба святкувати День синів?

Якщо ви спробуєте знайти інформацію про офіційне заснування Дня синів 22 листопада на рівні ООН чи інших міжнародних організацій, то не знайдете жодного документа.

Згадка про Міжнародний день сина вперше з'явилася в британській газеті The Guardian 19 листопада 2014 року. Один з журналістів запропонував присвячувати цьому святу одну неділю року, щоб сприяти проведенню сімейних заходів, на яких хлопчики могли б здобувати життєві навички, необхідних для дорослого життя. Втім, ця ініціатива майже не отримала підтримки в суспільстві.

Однак вже через рік російські медіа розкрутили цей день як привід для підвищення охоплень у соцмережах. А згодом цю традицію підхопили українські ЗМІ.

22 листопада – не День синів в Україні / Фото Freepik

Важливо зазначити, що святкуючи дати, вигадані в країні-агресорі, українці продовжують перебувати в одному культурному полі з ворогом. Навіть якщо День синів здається невинним святом про дітей, то це прив'язка до російських календарів, що є неприпустимим в умовах війни.

Дотримання інформаційної гігієни означає відмову від будь-яких, навіть побутових, російських наративів, тому найкращим рішенням буде проігнорувати цей інфопривід.

Коли ж вітати синів в Україні?