Яке свято сьогодні, 21 травня: чому дівчатам краще ходити з розпущеним волоссям

У вівторок, 21 травня, вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У цей день, за традицією, дівчатам потрібно помолитися до святої, аби вона подарувала їм щасливу долю.

Також сьогодні варто присвятити час благодійності та добрим справам, тому краще не відмовляти у допомозі. Більше про заборони розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени

Костянтин разом з матір'ю сповідували християнську віру. Чоловік правив Західною Римською імперією, поки у Східній панували язичники. Останнім не вдалося подолати царя, як би вони не намагалися, тому Костянтин став єдиним імператором.

Під час свого правління цар зробив столицею Риму Візантію, яка згодом стала називатися Константинополем. Крім того, у 325 році у Нікеї відбувся Вселенський Собор, на якому виступили проти єресі.

Одного разу матір Костянтина, цариця Олена, вирушила на пошуки хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Вона його знайшла у 326 році, а вже наступного року жінка померла. Імператор наприкінці свого життя охрестився, а покинув світ у 337 році. Його поховали у церкві святих Апостолів.

Що не можна робити

Не варто носити темний одяг, бо притягнете проблеми.

Дівчатам краще ходити з розпущеним волоссям, адже тоді воно буде здоровим. Відмовтеся сьогодні від коси.

Не можна сваритися, лихословити та розпускати плітки.

Народні прикмети

Гроза – до холодної осені.

Якщо випаде град, то на сніг цього року чекайте рано.

Якщо почуєте, як кує зозуля, то буде тепло.

Що ще відзначають

Щороку на 21 травня припадає Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. У 2002 році свято запровадила ООН.

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. Офіційно свято існує з 21 грудня 2019 року, завдяки Генеральній Асамблеї ООН.