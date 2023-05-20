Яке сьогодні, 20 травня, свято і що не можна робити сьогодні – цікаві прикмети
20 травня християни вшановують пам'ять мученика Акакія. В Україні святкують День науки та День банківського працівника. Дивіться нижче, що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети на цей день.
20 травня у церковному календарі – день пам'яті мученика Акакія Сотника, пише 24 Канал. Він жив у Каппадокії, за часів імператора Максиміліана.
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На той час було заведено сповідувати язичництво та приносити жертви богам. Акакій відмовлявся це робити, з часом про його віру довідалась влада. Сотника кинули в темницю та катували, але він попри все залишався живим. Тож імператор вирішив стратити Акакія. Його мощі поховали в Константинопольському храмі, а згодом перевезли до Італії.День ангела 20 травня святкують Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено ворожити – все може обернутись іншим боком.
- Краще не користуватися гострими предметами.
- Не можна сьогодні брати до рук вишивку, в'язання чи займатися рукоділлям.
- Бажано не починати у цей день нових справ, але можна планувати майбутнє.
Прикмети на 20 травня
- Повзає багато мурах – скоро буде спекотно.
- Ластівки літають низько – буде дощ; високо – до теплої та ясної погоди.
- Сьогодні впав дощ – теплим буде вересень.
- Від ранку гудуть бджоли – чекайте на дощ.
День в Україні та світі
День банківських працівників в Україні. Сьогодні професійне свято відзначають банківські працівники. Подію запровадив Леонід Кучма, щоб відзначити важливість банківської справи в розвитку економіки.
День перекладача жестової мови. Сурдоперекладачі роблять важливу справу, адже завдяки їм люди без слуху можуть сприймати інформацію, новини та багато іншого.
День науки. В цей день професійне свято для наукових працівників в Україні, які роблять вклад у розвиток країни.