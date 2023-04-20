Яке сьогодні, 20 квітня, свято – що не можна робити у цей день, традиції та прикмети

20 квітня християни вшановують пам'ять преподобного Георгія. У світі – День вдячності волонтерам. Більше про заборони у цей день, традиції та прикмети дивіться нижче.

20 квітня – день пам'яті преподобного Георгія, повідомляє 24 Канал. Він з дитинства був зацікавлений у чернечому житті, а тому обрав саме такий спосіб життя та практикував смиренномудрість.

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Життя Георгія складалось по-різному: спершу його гонили іконоборці, але згодом він став на архиєрейську катедру митрополитом. Георгій відзначався милосердністю, міг зцілювати й робити чудеса, виганяв злих духів. Та в останні роки життя його вигнали до Херсонеса, де він доживав віку.

Що не можна робити сьогодні

святкують Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокіп, Килина.

Цей день вважався невдалим для подорожей чи поїздок. 20 квітня зазвичай проводили вдома, бо на Килини гарно підіймалось тісто. Тому господині пекли хліб та булки.

Не можна сьогодні сваритися, вживати погані слова й сердитись.

У цей день краще не брати гроші у борг.

Вважалось, що сьогодні не можна визирати з вікна, щоб не накликати біду.

Не можна влаштовувати гучних гулянь та вживати алкоголь.

Прикмети на 20 квітня

Якщо на небі багато зірок – буде хороший врожай грибів і ягід.

У цей день яскраве сонце, але заморозки – добре вродить гречка.

Дощ на Килину – калина вродить смачною.

Червоне небо під час сходу – до холодів.

Вранці на небі хмари – удень буде гроза.

День в Україні та світі

День вдячності волонтерам. Волонтерський рух заснували у Франції після Першої світової війни з метою відновлення зруйнованих ферм. З початку війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення волонтерство набуло нових форм та продемонструвало потужність і силу.

День китайської мови. Свято заснувала ООН у 2010 році, щоб встановити китайську мову на рівні з іншими та показати мовну різноманітність. Китайська – одна з найдавніших мов у світі.