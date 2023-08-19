Яке церковне свято 19 серпня – що не можна робити сьогодні та прикмети на день

19 серпня у церковному календарі – Преображення Господнє. В Україні сьогодні святкують День пасічника. Більше про заборони та прикмети цього дня дізнавайтесь далі.

19 серпня християни східного обряду святкують Преображення Господнє (у народі – Яблучний Спас), пише 24 Канал. Сьогодні віряни вшановують подію, яку розповідають у трьох Євангеліях.

Цікаво Преображення Господнє 2023: які заборони діють у святковий день

Ісус разом із трьома учнями – Петром, Іоанном та Яковом – пішов на гору Фавор за 40 днів до своєї смерті. Під час молитви Христос преобразився, його обличчя світилось, а одяг став білосніжним.

Апостоли були глибоко вражені цією подією. Потім з'явилася хмара, з якої пролунав голос Бога. Після цього хмара розійшлася, а Ісус наказав учням не розповідати про це до його воскресіння. Подія Преображення символізує об'єднання в Ісусі людського та божественного.



Преображення Господнє / Фото з пінтересту

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено сваритися та лаятися, гучно сміятися.

Не можна вживати м'ясні страви у зв'язку з постом.

Сьогодні заборонена фізична праця, не можна вишивати, в'язати.

У цей день не можна влаштовувати вечірки й вживати алкоголь.

19 серпня святкують Лев, Михайло, Вадим.

Прикмети на 19 серпня

Який день на другий Спас, така і Покрова.

Сьогодні сонячно – зима буде суворою і морозною.

Багато яблук вродила – щедрим буде і врожай.

Суха погода в цей день – сухо буде і восени.

Багато комарів – вдень буде спекотно.

День в Україні та світі

День пасічника. Професійне свято заснували у 1997 році, воно збігається з датою Яблучного Спаса. У цей день часто проходили фестивалі та ярмарки, де бджолярі пропонували спробувати різноманітні сорти й види своєї продукції.

Всесвітній день гуманітарної допомоги. Подію заснувала ООН за підтримки інших організацій. Цю дату визначили після загибелі представника Генсека ООН Серджіо Вієйра-де-Мелло в Іраку. Гуманітарна допомога сьогодні має важливе значення у допомозі українцям від партнерів.

Всесвітній день фотографії. Свято було встановлено австралійським фотографом Корске Арою у 2010 році. Він обрав цю дату не випадково, адже майже 200 років тому був здійснений важливий прорив. Луї Дагер винайшов дагеротипний процес. 19 серпня 1839 року французький уряд придбав цей патент.