Какой церковный праздник 19 августа – что нельзя делать сегодня и приметы на день

19 августа в церковном календаре – Преображение Господне. В Украине сегодня отмечают День пасечника. Больше о запретах и приметах этого дня узнайте дальше.

19 августа христиане восточного обряда празднуют Преображение Господне (в народе – Яблочный Спас), пишет 24 Канал. Сегодня верующие чтят событие, рассказанное в трех Евангелиях.

Интересно Преображение Господне 2023 года: какие запреты действуют в праздничный день

Иисус вместе с тремя учениками – Петром, Иоанном и Иаковом – пошел на гору Фавор за 40 дней до своей смерти. Во время молитвы Христос преобразился, лицо его светилось, а одежда стала белоснежной.

Апостолы были глубоко удивлены этим событием. Затем появилось облако, из которого раздался голос Бога. После этого облако разошлось, а Иисус приказал ученикам не рассказывать об этом до воскресения. Событие Преображения символизирует объединение в Иисусе человеческого и божественного.



Преображение Господне / Фото из пинтереста

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено ссориться и ругаться, громко смеяться.

Нельзя употреблять мясные блюда в связи с постом.

Сегодня запрещен физический труд, нельзя вышивать, вязать.

В этот день нельзя устраивать вечеринки и употреблять алкоголь.

19 августа отмечают Лев, Михаил, Вадим.

Приметы на 19 августа

Какой день на второй Спас, такова и Покрова.

Сегодня солнечно – зима будет суровой и морозной.

Много яблок уродила – щедрым будет и урожай.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Многие комары – днем будет жарко.

День в Украине и мире

День пасечника. Профессиональный праздник основали в 1997 году, он совпадает с датой Яблочного Спаса. В этот день часто проходили фестивали и ярмарки, где пчеловоды предлагали попробовать разные сорта и виды своей продукции.

Всемирный день гуманитарной помощи. Событие учредило ООН при поддержке других организаций. Эту дату определили после гибели представителя Генсека ООН Серджио Виейра-де-Мелло в Ираке. Гуманитарная помощь сегодня имеет большое значение в помощи украинцам от партнеров.

Всемирный день фотографии. Праздник был установлен австралийским фотографом Корске Арой в 2010 году. Он выбрал эту дату не случайно, ведь почти 200 лет назад был совершен важный прорыв. Луи Дагер изобрел дагеротипный процесс. 19 августа 1839 года французское правительство приобрело этот патент.