Не можна вирушати в далеку дорогу: яке свято 17 жовтня

17 жовтня християни вшановують пам'ять пророка Осії. У світі сьогодні Міжнародний день боротьби з бідністю. Що не можна робити сьогодні читайте далі.

17 жовтня у церкві згадують пророка Осію, інформує 24 Канал. Він жив в Ізраїльському царстві, де пророкував і боровся з беззаконням.

Зверніть увагу 7 традиційних імен для хлопчиків, які сподобаються кожному

Саме пророк Осія передбачив воскресіння Ісуса Христа. За переказами, Осія був одружений, але його жінка йому зраджувала. Саме через це пророк вирішив увірувати та навіть прийняв трьох дітей, які були від інших чоловіків.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні заборонено байдикувати та лежати без діла.

Не можна брати гроші в борг.

У цей день заборонено провокувати конфлікти.

Краще не вирушати у далеку подорож – це може позбавити удачі.

Прикмети на 17 жовтня

Небо червоне на заході сонця – буде сильний вітер.

Листя з каштанів не опало – до потепління.

Грибів багато у лісі – до теплої осені.

Іній зранку – до сухої та сонячної погоди.

17 жовтня святкують Юліан, Кузьма, Леонтій, Анатолій, Андрій, Йосип, Антон, Олександр, Сергій.

День в Україні та світі

День фармацевта. Свято започаткувала Американська асоціація фармацевтів, його відзначають кожен третій вівторок жовтня.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Цю подію встановила Генеральна Асамблея ООН у 1992 році. Історія дня тягнеться з 1987 року, коли десятки тисяч людей зібрались у Парижі, де підписали Декларацію прав людини. Там визначили, що бідність – це порушення прав людини та позбавлення можливостей жити на достойному рівні.