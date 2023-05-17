Яке сьогодні, 17 травня, свято і що не можна робити: все про цей день

17 травня – день пам'яті мучениці Палагеї. У світі відзначають День народження інтернету. Дивіться більше про цей день та що не можна робити сьогодні.

17 травня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Палагеї Тарсійської, пише 24 Канал. Вона народилась у небідній сім'ї та здобула хорошу освіту. Її зустрів спадкоємець тодішнього імператора Діоклетіана та намагався вмовити її на шлюб. Та дівчина не погоджувалась, а натомість отримала хрещення.

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Мати Палагеї була проти християнської позиції доньки та силоміць привела її до залицяльника. Він вирішив, що не хоче зіпсувати життя дівчини й наклав на себе руки. Але це тільки розізлило матір, тому вона доповіла імператору. Діоклетіан теж хотів руки Палагеї, але коли вона відмовилась, наказав спалити її на вогні.

Мучениця Палагея вважається заступницею жінок. Тому в цей день важливо помолитися мучениці та звернутися до неї з проханнями.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна грати з вогнем.

Заборонено братися за рукоділля та працювати з голкою.

Сьогодні краще не вживати алкоголь.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не варто сваритися з рідними й лаятися.

Прикмети на 17 травня

Сильний дощ сьогодні принесе щедрий врожай.

Літає багато хрущів – найближчим часом буде посуха.

Горобці літають зграйками – до гарної погоди.

Сонце зійшло ясно – такою буде погода влітку.

День в Україні та світі

святкують Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

День народження Інтернету. Саме в цей день 1991 року прийняли єдиний стандарт World Wide Web. 17 травня у "всесвітній павутині" з'явився ще й перший сайт.

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства. У цей день заснували Міжнародний союз електрозв’язку. Свято заснувала ООН з нагоди укладання першої Телеграфної Угоди.

Міжнародний день боротьби з гомофобією. Дату обрали на честь виключення гомосексуальності зі списку психічних хвороб. Нині ця подія популярна у понад 130 країнах світу, зокрема й в Україні.