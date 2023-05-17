Какой сегодня, 17 мая, праздник и что нельзя делать: все об этом дне

17 мая – день памяти мученицы Палагеи. В мире отмечают День рожденья интернета. Смотрите больше об этом дне и что нельзя делать сегодня.

17 мая верующие чтят память святой мученицы Палагеи Тарсийской, пишет 24 Канал. Она родилась в небедной семье и получила хорошее образование. Ее встретил наследник тогдашнего императора Диоклетиана и пытался уговорить ее на брак. Но девушка не соглашалась, а получила крещение.

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Мать Палагеи была против христианской позиции дочери и силой привела ее к поклоннику. Он решил, что не хочет испортить жизнь девушки и покончил с собой. Но это только разозлило мать, поэтому она доложила императору. Диоклетиан тоже хотел руки Палагеи, но когда она отказалась, приказал сжечь ее на огне.

Мученица Палагея считается покровительницей женщин. Поэтому в этот день важно помолиться мученице и обратиться к ней с просьбами.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя играть с огнем.

Запрещено браться за рукоделие и работать с иглой.

Сегодня лучше не употреблять алкоголь.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит ссориться с родными и ругаться.

Приметы на 17 мая

Сильный дождь сегодня принесет обильный урожай.

Летает много майских жуков – в ближайшее время будет засуха.

Воробьи летают стайками – к хорошей погоде.

Солнце взошло ясно – такова будет погода летом.

День в Украине и мире

празднуют Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

День рождения Интернета. Именно в этот день 1991 года был принят единый стандарт World Wide Web. 17 мая во "всемирной паутине" появился еще и первый сайт.

Всемирный день электросвязи и информационного общества. В этот день был учрежден Международный союз электросвязи. Праздник учредил ООН по случаю заключения первого Телеграфного Соглашения.

Международный день борьбы с гомофобией. Дата была выбрана в честь исключения гомосексуальности из списка психических болезней. Сейчас это событие популярно более чем в 130 странах мира, в том числе и в Украине.