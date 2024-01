Яке свято християни відзначають 16 січня: головні заборони та прикмети на цей день

16 січня відзначається День поклоніння чесним веригам апостола Петра. Вериги – це ланцюги, які сковують руки. Раніше християни надягали їх на себе, щоб контролювати тіло та досягти смиренності.

Також сьогодні – Всесвітній день The Beatles та День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

День поклоніння чесним веригам апостола Петра

У давні часи одного з 12 апостолів Ісуса Христа Павла ув'язнили за те, що він розповідав людям про Господа. Відповідний указ видав цар Ірод Агріпп. Павла скували веригами, однак, його врятував ангел, який спустився з небес. Він зняв з рук апостола залізні ланцюги та допоміг вибратися з в'язниці.

Християни вважали, що ця подія – справжнє диво. Тому вони забрали вериги, які сковували апостола Павла у тюрмі. Навіть ходили легенди, що ці ланцюги лікували хворих. Потрібно було просто до них доторкнутися.

Що не можна робити

Не можна брати до рук гострі предмети.

Заборонено погано поводитися з домашньою худобою.

Не варто конфліктувати з друзями та рідними.

Не можна виносити сміття з хати, аби не забрати разом з ним щастя.

Заборонено займатися пранням.

Народні прикмети

Якщо почнеться завірюха, то літом литиме як з відра.

Північний вітер – до морозів.

Суворий мороз – до спекотного літа.

Якщо на небі буде багато зірок та яскравий місяць, то отримаєте багатий врожай.

Що ще відзначають

Щороку 16 січня відзначається Всесвітній день The Beatles. Легендарний британський гурт був створений у Ліверпулі у 1960 році. Спочатку музиканти виступали у пабах та нічних клубах. Згодом вони здобули шалену популярність. Перший альбом Please Please Me гурт випустив 22 березня 1963 року. Останній концерт хлопці відіграли 30 січня 1969 року, коли виступили на даху штаб-квартири своєї компанії Apple Corps. У 1970 році учасник гурту Пол Маккартні повідомив про його розпад.

Також сьогодні в Україні – День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких ще називають Кіборгами. Саме вони стали ініціаторами запровадження цього дня. Боротьба за Донецький аеропорт тривала з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року. В той час відбувалися одні з найзапекліших боїв війни на сході України. У цей день варто подякувати хоробрим українським воїнам за захист нашої держави. Події, які відбувалися тоді, і які відбуваються тепер, назавжди залишать слід в історії України.