Яке свято 16 серпня – що не можна робити та цікаві прикмети на день

16 серпня християни вшановують преподобних Ісаака, Далмата й Фавста. У світі відзначають День повітряних зміїв. Більше про день дізнавайтесь далі.

16 серпня у церковному календарі – день пам'яті святих і преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Вони були ігуменами Датматського монастиря, пише 24 Канал.

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Спочатку Далмат служив військовим при Феодосії Великому. Однак він вирішив відмовитися від мирських справ і разом з сином Фаустом шукав розради в Ісаакіївському монастирі поблизу Константинополя. Саме там вони стали ченцями.

Преподобний Ісаакій після себе призначив ігуменом Далмата, так монастир був визнаний Далматинським. Далмат прославився як стійкий захисник православної віри. Святий Фауст став наступником свого батька на посаді настоятеля монастиря, продовжуючи шлях, розпочатий його родиною.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися та лаятися.

У цей день заборонено байдикувати.

Не можна сьогодні відмовляти в допомозі.

Вважалося, що цей день невдалий для прибирання та підмітання.

16 серпня святкують Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Соломія, Мелісса.

Прикмети на 16 серпня

Якщо сильний вітер – зима буде сніжною.

Який цей день – таким буде жовтень.

Падає дощ – це надовго.

У лісі багато грибів – осінь буде пізня.

День в Україні та світі

Всесвітній день повітряних зміїв. Повітряні змії – найстаріші з відомих літальних апаратів, які людство використовувало в різних цілях протягом усієї історії. Сьогодні їх створюють переважно для розваг. Цікаво, що виготовлення повітряних зміїв використовували легку шовкову тканину, міцні мотузки та гнучкий бамбук.

День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Цю подію зініціювала компанія-новатор American Crew. Вона прагнула змінити стереотипи й стандарти й нагадати чоловікам покращити догляд за собою.