16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

16 квітня православні християни святкують Великдень та вшановують пам’ять Микити Сповідника. Що не можна робити у цей день, які існують традиції – дізнавайтесь все про сьогодні.

16 квітня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника, повідомляє 24 Канал. Він народився у сім'ї християн, але його мати швидко померла, а батько пішов у ченці. Тож малюка виховувала бабуся.

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Микита прислуговував у храмі, а також був помічником у самітника Стефана, який надихнув його стати монахом. З часом він став ігуменом Мидикійського монастиря. Священнослужитель отримав дар чудотворства та зцілив немало людей.

16 квітня – найбільше християнське свято Воскресіння Христового або Великдень. У цей день після відвідин церкви вся сім'я збирається за великим столом. Куштування освячених продуктів починають по-різному у залежності від регіону: хтось з крашанок, хтось з паски.



Великдень 2023 / Фото Pixabay

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна сваритися, сперечатися та лихословити.

Вважалось, що в цей день не можна підходити до водойм.

Сьогодні заборонено залишати будинок брудним.

Не можна давати гроші в борг.

Прикмети на 16 квітня

Якщо лід на озерах потоне – рік буде важким.

Чутно гуркіт грому – негода буде тривалою.

Сьогодні падає дощ – весна буде пізня та негожа.

День в Україні та світі

16 квітня святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.

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