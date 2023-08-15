15 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити, хто святкує іменини

15 серпня християни святкують день перенесення мощей святого Стефана. В Україні святкують День археолога. Що не можна робити сьогодні дізнавайтесь нижче.

15 серпня у церковному календарі – день перенесення із Єрусалиму до Константинополя мощів первомученика Стефана, інформує 24 Канал.

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Стефан був апостолом від 70 та архідияконом – старшим серед 7 дияконів, яких обрали учні Христа. За переказами, його закидали камінням до смерті та залишили помирати. Однак на другу ніч його тіло забрали та поховали неподалік від Єрусалима.

Мощі Стефана віднайшли близько 415 року, їх урочисто перевезли до Єрусалиму. Там творилося багато чудес. За правління імператора Феодосія Молодшого, мощі були перенесені до визначного міста Константинополя.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися та лихословити.

У цей день заборонено ображати тварин. Сьогодні заведено проявляти їм особливу увагу.

Не можна сьогодні працювати на городі.

Краще не давати у борг гроші, а також не можна позичати продуктів.

Заборонено відмовляти у допомозі.

15 серпня святкують Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір, Людмила.

Прикмети на 15 серпня

Яка погода на Степана – таким буде вересень.

Павук сплів маленьку павутину – буде дощ.

Північно-східний вітер – до поганого врожаю.

Голосно кумкають жаби – чекайте зливи.

Сьогодні дощить – врожай буде щедрим.

День в Україні та світі

День археолога. Професійне свято встановили у 2008 році в Україні, щоб популяризувати та підтримати археологічну спадщину. Щоправда, дату могли встановити на честь радянської дослідниці Тетяни Пассек. Чимало українських археологів не сприйняли вдалим святкувати День археолога саме 15 серпня.