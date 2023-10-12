Яке сьогодні, 12 жовтня, свято – що не можна робити сьогодні

12 жовтня християни вшановують мучеників Прова, Тараха й Андроніка. В Україні та світі сьогодні – День економіста. Більше про цей день читайте далі.

12 жовтня у церковному календарі – день пам'яті трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка Аназаврських, повідомляє 24 Канал. Вони жили за часів імператора Діоклетіана, зараз це – сучасна Туреччина.

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Пров, Тарах та Андронік теж постраждали через переслідування християн. Їх викликали до суду, де намагались схилити до язичництва. Та нікому не вдалося зламати вірю трійці, тому вони померли мученицькою смертю.

Що не можна робити 12 жовтня

У цей день заборонено говорити про погано.

Не можна сьогодні прибирати вдома.

Вважалось, в цей день не можна прати.

Краще сьогодні не займатися ремонтом чи перестановкою.

Прикмети на сьогодні

Якщо сьогодні випав сніг – він швидко розтане, а зима прийде ще не скоро.

Місяць уночі блідий і в тумані, то скоро погіршиться погода.

Зірки тьмяні – до тепла, мерехтять – впаде сніг.

Ввечері сильний туман – осінь буде теплою.

Багато зірок – до щедрого врожаю наступного року.

Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.



День економіста / Фото Pixabay

День в Україні та світі

Всесвітній день економіста. Сьогодні професійне свято відзначають працівники банків, державних та приватних компаній, а ще викладачі й студенти економічних факультетів. Україна святкує разом з усім світом. Сьогодні нагороджують найкращих працівників премією Шведського центрального банку.