11 вересня – яке свято сьогодні та що не можна робити в цей день

11 вересня християни вшановують пам'ять преподобної Феодори Олександрійської. У світі сьогодні – День боротьби з тероризмом. Що не можна робити в цей день – далі.

11 вересня Православна церква України вшановує пам'ять святої Феодори Олександрійської. Феодора жила в шлюбі зі своїм чоловіком, але якось її звабили на зраду, розповідає 24 Канал.

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Після цього Феодора зненавиділа себе та піддавала своє тіло мукам. Вона пішла в монастир як чоловік, де хотіла спокутувати провину. Там одного разу заночувала донька ігумена, яка згрішила й завагітніла. Вона скинула провину на Феодору, адже вона вважалась чоловіком. Жінка вирішила, що це спосіб спокутувати гріхи та пішла у вигнання. Через кілька років її прийняли до монастиря назад, а її справжня стать розкрилась тільки після смерті.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися.

Заборонено влаштовувати пусті балачки та поширювати плітки.

Вважалось, що не можна брати в руки гострі предмети та не різати круглі продукти.

Сьогодні заборонено брехати.

11 вересня святкують Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Прикмети на 11 вересня

Земля мокра – до дощів.

Чутно грім – осінь буде теплою.

Журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

Бджоли літають над клумбами – до пізньої зими.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з тероризмом. У цей день, 11 вересня 2001 року, у Нью-Йорку стався терористичний акт – літаки врізалися у вежі-близнюки. Пам'ятну дату встановили у 2008 році.