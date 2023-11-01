1 листопада – яке сьогодні свято: кого згадує церква

На 1 листопада припадає День усіх святих. Також віряни згадують мучеників Косму та Даміана. У світі – День народження Європейського союзу.

У цей день церква згадує усіх святих, яких налічується тисячі в християнській вірі. Йдеться про відлюдників, євангелістів, сподвижників, церковнослужителів і звичайних християн, які помирали за свою віру. Кого ще згадують в цей день та що не можна робити – розкаже 24 Канал.

Просто і красиво Як назвати дівчинку в листопаді

Косма і Даміан доволі рано втратили батька, тож їх виховувала лише мати, яка називалась свята Феодотія. Найбільше з усіх сфер їх цікавила лікарська наука. За добре серце Бог наділив братів здатністю зцілювати молитвою. Косму і Даміана назвали безсрібниками, оскільки вони не брали коштів за свою роботу.

Чоловіків стратили за християнську віру. Наказ віддав римський імператор Діоклетіан. Церква згадує братів як покровителів лікарів, аптекарів і хворих.

Що не можна робити в цей день

1 листопада забороняється виливати надвір воду після купання малої дитини. Подейкують, що тоді вона буде погано спати та хворіти.

Краще не сваритися в цей день. Тому що конфлікти затягнуться на тривалий час.

в цей день. Тому що конфлікти затягнуться на тривалий час. У це свято не рекомендуються сільськогосподарські роботи. Урожай збирати теж небажано. Відкладіть це на іншу дату.

У давнину казали, що 1 листопада не варто вбивати павуків , бо у такому вигляді на землю прибувають душі померлих.

, бо у такому вигляді на землю прибувають душі померлих. Не відчиняйте у цей день вікна та двері на тривалий час. Бо можете впустити нечисту силу в помешкання.

Прикмети 1 листопада

Предки уважно дивилися на погоду в цей день. Якщо тепло, то зима буде м'якою.

Якщо на деревах тримається жовте листя , це означає, що зима затягнеться.

, це означає, що зима затягнеться. Велика кількість зірок на небі – взимку буде мороз і ожеледиця.

Падає дощ 1 листопада, значить сніг варто чекати лише в кінці місяця.

1 листопада, значить сніг варто чекати лише в кінці місяця. Вважається, якщо людина з'явилась на світ 1 листопада, то вона буде багато говорити.

Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.

День в Україні та світі

1 листопада відзначають День Європейського союзу. Організація з'явилась у 1992 році, однак договір набув чинності саме 1 листопада 1993 року. Відбулося об'єднання провідних європейських країн в одну структуру. На сьогодні до складу ЄС входить 27 країн, які займаються розв'язанням питань миру, справедливості, торгової політики, сільського господарства та світового розвитку.

На цю дату припадає Всесвітній день балету. Свято ввели у 2014 році: ідею висунув Лондонський королівський балет, який підтримали чимало інших балетів. Спершу цим словом називали комічні сценки, які виконували під час карнавалів. Згодом балет став потужним видом мистецтва, який вражає тисячі люди по всьому світу.